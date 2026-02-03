Lista de 10 películas nominadas al Oscar 2026 que serán reestrenadas en la Cineteca Nacional; fechas y horarios

La carrera por la estatuilla dorada ha comenzado y la Cineteca Nacional se convierte en el lugar ideal para los cinéfilos que buscan ponerse al día con lo mejor de la cinematografía mundial.

Con la 98 edición de los premios Oscar programada para el próximo 15 de marzo, las sedes de Xoco, las Artes y Chapultepec han integrado a su programación los títulos que lideran las nominaciones.

A continuación, te presentamos las 10 películas clave que podrás disfrutar en las salas de la Cineteca , incluyendo sus fechas de exhibición y horarios destacados para que no te pierdas ninguna.

Películas nominadas al Oscar 2026 en la Cineteca

Frankenstein (Dir. Guillermo del Toro

Sede: Cineteca Nacional de las Artes Cuándo: Disponible a partir del 5 de febrero Nominaciones clave: Mejor Película, Mejor Guion Adaptado y Mejor Actor de Reparto (Jacob Elordi)

(Dir. Hamnet (Dir. Chloé Zhao)

Sedes: Cineteca Nacional México (Xoco) y Cineteca Nacional de las Artes Cuándo: Ya disponible en cartelera (funciones vespertinas y nocturnas) Nominaciones clave: Mejor Película y Mejor Actriz (Jessie Buckley)

(Dir. Chloé Zhao) Sentimental Value (Valor Sentimental)

Sedes: Xoco, Chapultepec y Cineteca de las Artes Cuándo: En cartelera actualmente Nominaciones clave: Mejor Película Internacional (Noruega) y Mejor Actriz

(Valor Sentimental) Arco

Sedes: Las tres sedes (Xoco, Chapultepec y Artes) Cuándo: Reestreno programado para el 6 de febrero Nominaciones clave: Mejor Película de Animación

The Secret Agent (El Agente Secreto)

Sedes: Cineteca Nacional México y Cineteca Nacional Chapultepec Cuándo: Gran estreno el 27 de febrero Nominaciones clave: Mejor Película y Mejor Actor (Wagner Moura)

(El Agente Secreto) Bugonia (Dir. Yorgos Lanthimos)

Sedes: Xoco, Chapultepec y Cineteca de las Artes Cuándo: En cartelera (revisa horarios de mediodía y tarde) Nominaciones clave: Mejor Actriz (Emma Stone) y Mejor Guion Adaptado

(Dir. Yorgos Lanthimos)

Frankenstein en los Oscar 2026: Guillermo del Toro entre los nominados

Marty Supreme

Sede: Cineteca Nacional Chapultepec Cuándo: Actualmente en exhibición Nominaciones clave: Mejor Película y Mejor Actor ( Timothée Chalamet

The Voice of Hind Rajab (La Voz de Hind Rajab)

Sedes: Cineteca Nacional México y Cineteca Nacional de las Artes Cuándo: Disponible a partir del 13 de febrero Nominaciones clave: Mejor Película Internacional (Túnez)

(La Voz de Hind Rajab) Sirat

Sedes: Cineteca Nacional México y Cineteca Nacional Chapultepec Cuándo: En cartelera Nominaciones clave: Mejor Película Internacional (España)

Little Amélie or the Character of Rain

Sedes: Xoco, Chapultepec y Cineteca de las Artes Cuándo: Reestreno el 20 de febrero Nominaciones clave: Mejor Película de Animación



Horarios, costos y cómo comprar entradas de Cineteca

Las funciones suelen iniciar desde las 12:30 h en Chapultepec y desde las 14:00 horas en Xoco y Las Artes. Por lo que es necesario revisar la cartelera diaria en el sitio oficial, ya que los horarios rotan cada semana.

La entrada general es de 70 pesos, con descuentos para estudiantes, maestros y adultos mayores con credencial vigente.

Para títulos como Frankenstein o The Secret Agent, se recomienda comprar en línea con anticipación debido a la alta demanda por la temporada de premios.

