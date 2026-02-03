Lista de 10 películas nominadas al Oscar 2026 que serán reestrenadas en la Cineteca Nacional; fechas y horarios
Prepárate para la 98 edición de los Oscar; te decimos qué sedes de la Cineteca proyectarán las favoritas, desde los 70 pesos y con preventa disponible.
La carrera por la estatuilla dorada ha comenzado y la Cineteca Nacional se convierte en el lugar ideal para los cinéfilos que buscan ponerse al día con lo mejor de la cinematografía mundial.
Con la 98 edición de los premios Oscar programada para el próximo 15 de marzo, las sedes de Xoco, las Artes y Chapultepec han integrado a su programación los títulos que lideran las nominaciones.
A continuación, te presentamos las 10 películas clave que podrás disfrutar en las salas de la Cineteca , incluyendo sus fechas de exhibición y horarios destacados para que no te pierdas ninguna.
#CircuitoCineteca 🚗💨 ofrece la programación contemporánea del momento, incluyendo la cinta de Oliver Laxe, SIRAT: TRANCE EN EL DESIERTO (2025), nominada al #Óscar2026, ¿Ya la viste?— Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) February 3, 2026
Consulta las sedes de proyección 👇https://t.co/PnQL9gSaVW pic.twitter.com/oAAuYVWgEK
Películas nominadas al Oscar 2026 en la Cineteca
- Frankenstein (Dir.
Guillermo del Toro
)
- Sede: Cineteca Nacional de las Artes
- Cuándo: Disponible a partir del 5 de febrero
- Nominaciones clave: Mejor Película, Mejor Guion Adaptado y Mejor Actor de Reparto (Jacob Elordi)
- Hamnet (Dir. Chloé Zhao)
- Sedes: Cineteca Nacional México (Xoco) y Cineteca Nacional de las Artes
- Cuándo: Ya disponible en cartelera (funciones vespertinas y nocturnas)
- Nominaciones clave: Mejor Película y Mejor Actriz (Jessie Buckley)
- Sentimental Value (Valor Sentimental)
- Sedes: Xoco, Chapultepec y Cineteca de las Artes
- Cuándo: En cartelera actualmente
- Nominaciones clave: Mejor Película Internacional (Noruega) y Mejor Actriz
- Arco
- Sedes: Las tres sedes (Xoco, Chapultepec y Artes)
- Cuándo: Reestreno programado para el 6 de febrero
- Nominaciones clave: Mejor Película de Animación
- The Secret Agent (El Agente Secreto)
- Sedes: Cineteca Nacional México y Cineteca Nacional Chapultepec
- Cuándo: Gran estreno el 27 de febrero
- Nominaciones clave: Mejor Película y Mejor Actor (Wagner Moura)
- Bugonia (Dir. Yorgos Lanthimos)
- Sedes: Xoco, Chapultepec y Cineteca de las Artes
- Cuándo: En cartelera (revisa horarios de mediodía y tarde)
- Nominaciones clave: Mejor Actriz (Emma Stone) y Mejor Guion Adaptado
Frankenstein en los Oscar 2026: Guillermo del Toro entre los nominados
- Marty Supreme
- Sede: Cineteca Nacional Chapultepec
- Cuándo: Actualmente en exhibición
- Nominaciones clave: Mejor Película y Mejor Actor ( Timothée Chalamet )
- The Voice of Hind Rajab (La Voz de Hind Rajab)
- Sedes: Cineteca Nacional México y Cineteca Nacional de las Artes
- Cuándo: Disponible a partir del 13 de febrero
- Nominaciones clave: Mejor Película Internacional (Túnez)
- Sirat
- Sedes: Cineteca Nacional México y Cineteca Nacional Chapultepec
- Cuándo: En cartelera
- Nominaciones clave: Mejor Película Internacional (España)
- Little Amélie or the Character of Rain
- Sedes: Xoco, Chapultepec y Cineteca de las Artes
- Cuándo: Reestreno el 20 de febrero
- Nominaciones clave: Mejor Película de Animación
Horarios, costos y cómo comprar entradas de Cineteca
Las funciones suelen iniciar desde las 12:30 h en Chapultepec y desde las 14:00 horas en Xoco y Las Artes. Por lo que es necesario revisar la cartelera diaria en el sitio oficial, ya que los horarios rotan cada semana.
La entrada general es de 70 pesos, con descuentos para estudiantes, maestros y adultos mayores con credencial vigente.
Para títulos como Frankenstein o The Secret Agent, se recomienda comprar en línea con anticipación debido a la alta demanda por la temporada de premios.
