Lo que nadie esperaba: Un juego exclusivo de PlayStation con Guillermo del Toro llega a Xbox

Xbox lanzó oficialmente Death Stranding Director’s Cut, el emblemático juego que durante años fue exclusivo de PlayStation . Los suscriptores de Game Pass y jugadores de PC y Xbox Series X|S pueden acceder desde el 21 de enero a la obra de Hideo Kojima.

La irrupción de este título en Xbox marca un punto de inflexión en la industria del gaming, diluyendo las fronteras tradicionales entre plataformas. El reciente lanzamiento incluye además la participación del cineasta mexicano Guillermo del Toro, quien prestó su imagen para el personaje Deadman.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo jugar Death Stranding de PlayStation en consolas Xbox?

Xbox habilita la descarga de este título para la nube, PC y consolas de nueva generación, integrándolo de forma estratégica en su servicio de suscripción. Este movimiento permite que la comunidad tenga acceso a la edición definitiva del juego, la cual presenta mejoras técnicas sustanciales y contenidos adicionales que no estaban disponibles en la versión original:

Mejoras técnicas: Ajustes de calidad de vida y rendimiento optimizado para hardware de Xbox Series X|S.

Ajustes de calidad de vida y rendimiento optimizado para hardware de Xbox Series X|S. Contenido director’s cut: Incorporación de nuevas misiones, mecánicas de exploración y herramientas de transporte para Sam Porter Bridges.

Incorporación de nuevas misiones, mecánicas de exploración y herramientas de transporte para Sam Porter Bridges. Ecosistema ampliado: Disponibilidad inmediata en Xbox Cloud Gaming, permitiendo partidas en dispositivos portátiles y móviles.

Death Stranding ya está disponible en Xbox tras años de exclusividad en PlayStation.|Xbox

¿Por qué Guillermo del Toro había jurado que ya no volvería a trabajar en videojuegos?

Guillermo del Toro enfrentó una racha de obstáculos financieros y creativos que marcaron su relación con la industria gaming de forma traumática. Primero unió fuerzas con Volition para realizar Insanity; sin embargo, los problemas de THQ condenaron el proyecto a su cancelación definitiva. El episodio más doloroso ocurrió con Silent Hills, entrega que desarrollaría junto a Hideo Kojima y cuya demo, P.T., se convirtió en una de las experiencias más aterradoras en consolas antes de que el conflicto entre Konami y el creador de Metal Gear provocara la cancelación total del título.

Tras estas decepciones, el director mexicano expresó una profunda frustración y llegó a afirmar en el año 2015 que si se unía a otro videojuego "comenzaría la III Guerra Mundial", aludiendo a la supuesta mala suerte que perseguía sus proyectos. "Me uní a THQ, y THQ se fue a la quiebra. Me uní a Kojima, y Kojima deja Konami", maldecía el cineasta al explicar su distanciamiento inicial del medio.

Estos proyectos inconclusos llevaron a Del Toro a decidir que no volvería a involucrarse en otro videojuego para "no destruir la vida de nadie más", bromeando incluso con que si se aliaba con alguien nuevo, su casa "podría explotar o algo parecido". No obstante, su aparición en Death Stranding como Deadman oficializó un regreso que ahora, con el desembarco en Xbox, permite que el público general disfrute de su colaboración.