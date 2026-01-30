Películas nominadas al Oscar como Pecadores y Kpop Demon Hunters será proyectadas en el cine

Ya se anunciaron todos los nominados a los Premios Oscar 2026 y si no has visto algunas películas o quieres revivir la emoción de otras, en Cinemex habrá reestrenos.

Reestrenos de películas nominadas al Oscar en Cinemex

Para los amantes del cine regresarán a la pantalla grande algunas de las películas nominadas a los premios Oscar, aquí las fechas y los títulos:

K-Pop Demon Hunters el 19 de febrero

Pecadores el 26 de febrero

Amelie y los secretos de la lluvia el 19 de febrero

Arco el 5 de febrero

Ael agente secreto el 26 de febrero

Frankenstein el 5 de febrero

La voz de Hind Rajab el 12 de febrero

Si pudiera, te patearía el 5 de marzo

Películas nominadas al Oscar en cartelera

Además, también hay películas nominadas que apenas se estrenaron y puedes disfrutar en los cines de Cinemex como:

Avatar: Fuego y cenizas

Fue solo un accidente

Hamnet

Marty Supreme

Sentimenta Value

Sirat

Zootopia 2

¡La #CarteleraDeOro Cinemex incluye las películas más comentadas en esta época de premios y que son nominadas en los #oscars2026! Checa las que tenemos para ti este fin de semana y las que muy pronto se estrenarán. pic.twitter.com/Hnywv9DrEW — Cinemex (@Cinemex) January 30, 2026

¿Cuándo son los Premios Oscar?

Será el próximo 15 de marzo de 2026 cuando el Teatro Dolby de Los Ángeles se convierta en el escenario para premiar a lo mejor del cine. Conan O´Brien será el encargado de conducir la ceremonia.

Algunas de las nominaciones más destacadas son Pecadores que ha roto récords con 16 nominaciones entre las que destacan Mejor Director y Mejor Actor.

Una batalla tras otra tiene 13 nominaciones. El agente secreto compite en categorías como Mejor Película, Mejor Película Internacional y Mejor Actor. Sirat esta nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.

