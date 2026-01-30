inklusion.png Sitio accesible
A partir de ahora, Grupo Salinas no le debe nada al gobierno; y siempre seguirá hablando con la verdad

Películas nominadas al Oscar como Pecadores y Kpop Demon Hunters será proyectadas en el cine

Si no has visto alguna de las películas nominadas a los premios Oscar es tu oportunidad pues algunas regresarán a la pantalla grande.

Reestrenan películas nominadas al Oscar
Películas nominadas al Oscar que se reestrenan|Getty Images
Notas,
Es Tendencia

Escrito por:  Itandehui Cervantes

Ya se anunciaron todos los nominados a los Premios Oscar 2026 y si no has visto algunas películas o quieres revivir la emoción de otras, en Cinemex habrá reestrenos.

Reestrenos de películas nominadas al Oscar en Cinemex

Para los amantes del cine regresarán a la pantalla grande algunas de las películas nominadas a los premios Oscar, aquí las fechas y los títulos:

  • K-Pop Demon Hunters el 19 de febrero
  • Pecadores el 26 de febrero
  • Amelie y los secretos de la lluvia el 19 de febrero
  • Arco el 5 de febrero
  • Ael agente secreto el 26 de febrero
  • Frankenstein el 5 de febrero
  • La voz de Hind Rajab el 12 de febrero
  • Si pudiera, te patearía el 5 de marzo

Películas nominadas al Oscar en cartelera

Además, también hay películas nominadas que apenas se estrenaron y puedes disfrutar en los cines de Cinemex como:

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • Fue solo un accidente
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sentimenta Value
  • Sirat
  • Zootopia 2

¿Cuándo son los Premios Oscar?

Será el próximo 15 de marzo de 2026 cuando el Teatro Dolby de Los Ángeles se convierta en el escenario para premiar a lo mejor del cine. Conan O´Brien será el encargado de conducir la ceremonia.

Algunas de las nominaciones más destacadas son Pecadores que ha roto récords con 16 nominaciones entre las que destacan Mejor Director y Mejor Actor.

Una batalla tras otra tiene 13 nominaciones. El agente secreto compite en categorías como Mejor Película, Mejor Película Internacional y Mejor Actor. Sirat esta nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.

Películas

