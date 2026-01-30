Películas nominadas al Oscar como Pecadores y Kpop Demon Hunters será proyectadas en el cine
Si no has visto alguna de las películas nominadas a los premios Oscar es tu oportunidad pues algunas regresarán a la pantalla grande.
Ya se anunciaron todos los nominados a los Premios Oscar 2026 y si no has visto algunas películas o quieres revivir la emoción de otras, en Cinemex habrá reestrenos.
Reestrenos de películas nominadas al Oscar en Cinemex
Para los amantes del cine regresarán a la pantalla grande algunas de las películas nominadas a los premios Oscar, aquí las fechas y los títulos:
- K-Pop Demon Hunters el 19 de febrero
- Pecadores el 26 de febrero
- Amelie y los secretos de la lluvia el 19 de febrero
- Arco el 5 de febrero
- Ael agente secreto el 26 de febrero
- Frankenstein el 5 de febrero
- La voz de Hind Rajab el 12 de febrero
- Si pudiera, te patearía el 5 de marzo
Películas nominadas al Oscar en cartelera
Además, también hay películas nominadas que apenas se estrenaron y puedes disfrutar en los cines de Cinemex como:
- Avatar: Fuego y cenizas
- Fue solo un accidente
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sentimenta Value
- Sirat
- Zootopia 2
¡La #CarteleraDeOro Cinemex incluye las películas más comentadas en esta época de premios y que son nominadas en los #oscars2026! Checa las que tenemos para ti este fin de semana y las que muy pronto se estrenarán. pic.twitter.com/Hnywv9DrEW— Cinemex (@Cinemex) January 30, 2026
¿Cuándo son los Premios Oscar?
Será el próximo 15 de marzo de 2026 cuando el Teatro Dolby de Los Ángeles se convierta en el escenario para premiar a lo mejor del cine. Conan O´Brien será el encargado de conducir la ceremonia.
Algunas de las nominaciones más destacadas son Pecadores que ha roto récords con 16 nominaciones entre las que destacan Mejor Director y Mejor Actor.
Una batalla tras otra tiene 13 nominaciones. El agente secreto compite en categorías como Mejor Película, Mejor Película Internacional y Mejor Actor. Sirat esta nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.
