¡Leones, dragones y más! Fecha, hora exacta y actividades del desfile del Año Nuevo Chino en CDMX

Faltan unos cuántos días para la celebración del Año Nuevo Chino y la CDMX se llenará de colores con un vibrante desfile de dragones y leones que no te puedes perder, conoce horarios, ruta su todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo y a qué hora será el desfile del Año Nuevo Chino?

El evento está a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, la Embajada de China en México, el Centro Cultural de China en México y la Comunidad China de México y habrá desfile, danza, concurso de disfraces, conferencias, talleres y demostración de artes marciales mixtas.

La cita es el próximo sábado 7 de febrero a partir de las 10 de la mañana en Moneda 13 en el Centro Histórico. La entrada es libre y el desfile contará con 6 leones y alrededor de 30 dragones chinos que recorrerán las calles aledañas al Zócalo.

¿Qué actividades habrá?

Las conferencias tienen un cupo de 80 personas y los talleres de mil personas en el patio. No es necesario realizar registro se dará acceso conforme vayan llegando.

TALLERES



10:00 horas: El hóng bão; Sobre rojo impartido por Matilde Ortiz Nicolás de Comunicación Educativa Andrea Hernández García, de la FFyL-UNAM.



impartido por Matilde Ortiz Nicolás de Comunicación Educativa Andrea Hernández García, de la FFyL-UNAM. 11:00 horas: Prosperidad y renovación: fundamentos del Año Nuevo Chino impartido por Rocío Bautista Cuevas de Comunicación Educativa y Maximiliano Gonzalez Labastida del ENAH



impartido por Rocío Bautista Cuevas de Comunicación Educativa y Maximiliano Gonzalez Labastida del ENAH 12:00 horas: El zodiaco chino impartido por Matilde Ortiz de Comunicación Educativa



impartido por Matilde Ortiz de Comunicación Educativa 13:00 horas: El Festival de los Faroles impartido por Matilde Ortiz, Comunicación Educativa y Zabdi Camacho Llescas de la FFyL-UNAM

Las conferencias son a partir de las 12:00 horas en la Sala Eusebio Dávalos.

Cabe mencionar que el inicio oficial del Año Nuevo Chino es el 17 de febrero de 2026 y esta regido por el Caballo de Fuego.

Así se vive en el Barrio Chino de CDMX el inicio del Año de la Serpiente

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.