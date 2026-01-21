Fecha de inicio y animal que rige el Año Nuevo Chino 2026

Ya se acerca el Año Nuevo Chino , una celebración conocida como la Fiesta de la Primavera o Año Nuevo Lunar y aquí te decimos a qué animal le toca y todo lo que debes saber.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo es el Año Nuevo Chino?

En esta ocasión, el Año Nuevo Chino inicia el martes 17 de febrero de 2026 y termina el 5 de febrero de 2027 y se basa en el surgimiento de la segunda luna nueva tras finalizar el solsticio de invierno y por eso no se rige por un día en específico. El Año Nuevo Chino 2026 termina poco antes de cumplirse 365 días, en total tiene 354.

Las comunidades chinas se reúnen para ofrecer banquetes y desfiles, y la celebración dura dos semanas, tiempo que es utilizado para reflexionar y rezar.

¿Cuál es el animal del Año Nuevo Chino este 2026?

Este 2026, el Año Nuevo Chino corresponde al Caballo de Fueg o, el séptimo ene l zodiaco y el elemento es el fuego que le otorga el año en curso. Esta relacionado con la fuerza, libertad y elegancia pues es un espíritu indomable que siempre está en movimiento.

¿Cómo saber qué animal eres según tu fecha de nacimiento?

Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020

Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021

Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022

Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023

Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024

Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025

Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026

Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027

Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028

Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029

Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030

Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031

VIDEO: Así celebrarán la llegada del Año Nuevo Chino

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.