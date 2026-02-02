¿Rata o Caballo? Guía del Horóscopo Chino 2026 para descubrir tu signo y lo que el Año Nuevo te depara

El Año Nuevo Chino 2026 arrancará el próximo 7 de febrero y estará marcado por la llegada del Año del Caballo, una de las figuras más dinámicas del zodiaco oriental.

Esta celebración, una de las más importantes en Asia y cada vez más seguida en otras partes del mundo, no solo implica rituales y festividades, sino también una lectura simbólica del destino y la personalidad de millones de personas.

A diferencia del horóscopo occidental, que se basa en constelaciones y meses, el horóscopo chino se rige por un calendario lunar y ciclos anuales de 12 animales. Cada uno representa ciertos rasgos de carácter y una forma particular de relacionarse con el entorno.

¡Les damos la bienvenida a todos! pic.twitter.com/osM4t3rFvL — Embajada de China en México (@EmbChinaMex) January 27, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es el horóscopo chino y cuál es su origen?

El horóscopo chino es un sistema milenario cuyo origen se remonta, según estudios académicos como los citados por la Universidad de Valencia , a un periodo comprendido entre los siglos V y III antes de nuestra era.

Aunque no existe una versión única sobre su creación, la leyenda más difundida cuenta que Buda —o el Emperador de Jade, en otras narraciones— convocó a todos los animales del mundo; solo 12 acudieron y, con base en su llegada, se estableció el orden del zodiaco.

Los signos, en secuencia, son: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. Este sistema no solo se asocia con la personalidad, sino también con eventos astronómicos y ciclos naturales, como lo explica el historiador Endymion Porter Wilkinson.

Año Nuevo Chino: Estos son los preparativos para recibirlo

¿Qué animal eres según tu año de nacimiento?

Cada signo se repite cada 12 años, manteniendo una fuerte presencia cultural en países como China, Corea, Vietnam y Japón .



Rata (1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

(1972, 1984, 1996, 2008, 2020) Buey (1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

(1973, 1985, 1997, 2009, 2021) Tigre (1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

(1974, 1986, 1998, 2010, 2022) Conejo (1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

(1975, 1987, 1999, 2011, 2023) Dragón (1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

(1976, 1988, 2000, 2012, 2024) Serpiente (1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

(1977, 1989, 2001, 2013, 2025) Caballo (1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

(1978, 1990, 2002, 2014, 2026) Cabra (1979, 1991, 2003, 2015)

(1979, 1991, 2003, 2015) Mono (1980, 1992, 2004, 2016)

(1980, 1992, 2004, 2016) Gallo (1981, 1993, 2005, 2017)

(1981, 1993, 2005, 2017) Perro (1982, 1994, 2006, 2018)

(1982, 1994, 2006, 2018) Cerdo (1983, 1995, 2007, 2019)

Si naciste en enero o a inicios de febrero, es importante revisar la fecha exacta del Año Nuevo Chino de tu año, ya que podrías pertenecer al signo del ciclo anterior.

2026: el significado del Año del Caballo

De acuerdo con análisis difundidos por National Geographic, el Año del Caballo simboliza movimiento, responsabilidad y fuerza, pero también una marcada necesidad de libertad.

Se prevé que 2026 sea un periodo de oportunidades, cambios acelerados y decisiones importantes, especialmente para quienes estén dispuestos a asumir riesgos con determinación.

Aunque no existe evidencia científica que respalde la influencia directa del horóscopo chino en la vida cotidiana, su impacto cultural y económico es real.

Un estudio publicado en 2022 en el Journal of Management Science reveló que en China incluso las decisiones empresariales y de inversión pueden verse influidas por el signo zodiacal de los directivos.

Así, el Año del Caballo no sólo marca un nuevo ciclo lunar, sino también una etapa cargada de simbolismo que sigue influyendo en la forma en que millones de personas interpretan su presente y su futuro.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.