El Año Nuevo Chino llenará de color los jardines del Cenart con danza, arte y gastronomía

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) celebrará la quinta edición del Festival Cultural del Año Nuevo Chino, una jornada gratuita que transformará sus jardines en un espacio de encuentro entre culturas. La actividad se realizará el sábado 14 de febrero de 2026 y estará dedicada al Año del Caballo de Fuego.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

El evento se adelantará a la fecha oficial del calendario lunar para coincidir con el Día del Amor y la Amistad, lo que refuerza su vocación familiar y social. El Año Nuevo Chino es una de las festividades más relevantes del mundo y su presencia en la Ciudad de México (CDMX) fortalece el intercambio cultural.

¿Cuándo y dónde se realiza?

El festival tendrá lugar de 11:00 a 18:00 horas en las áreas verdes del Cenart, ubicado sobre Calzada de Tlalpan. El acceso será libre para todo público.

La sede ofrece un entorno amplio y abierto que permite disfrutar actividades artísticas, culturales y gastronómicas en un ambiente seguro y accesible.

¿Qué animal rige el Año Nuevo Chino 2026?

El 2026 corresponde al Año del Caballo de Fuego, una combinación que ocurre cada 60 años dentro del zodiaco chino. El Caballo representa energía, libertad y transformación.

El elemento Fuego potencia estas cualidades y se asocia con liderazgo, dinamismo y cambios positivos, según la tradición china.

Actividades esperadas en el festival

El programa incluirá expresiones artísticas y culturales tradicionales, como:



Danzas del Dragón y del León

Exhibiciones de artes marciales

Pasarela de hanfu y concurso de cosplay

Teatro de sombras y música en vivo

Talleres culturales y gastronomía asiática

Estas actividades promueven el conocimiento de la cultura china de forma didáctica y accesible.

Consejos prácticos para disfrutar al máximo

Llegar con anticipación para evitar filas

Vestir ropa cómoda y considerar el clima

Llevar tapete o mantel para sentarse

El festival representa una oportunidad para celebrar el Año Nuevo Chino en un entorno cultural, gratuito y familiar.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.