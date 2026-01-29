A nivel digital, los fans jaliscienses de BTS son los más activos denunciando a revendedores con boletos de BTS

El enojo de ARMY ha sido en todo México, sin embargo destacan los fans jaliscienses, quienes se mantienen activos en el entorno digital con denuncias hacia los revendedores , pues muchos no podrán estar presentes en el icónico regreso de BTS debido a que acapararon todos los boletos.

Ya sea por Facebook o X, los seguidores de los intérpretes de "Dynamite", siguen mostrando su inconformidad por no poder ir a los conciertos. A su vez, hacen un llamado al ARMY a no caer en las garras de los revendedores a medida que se acercan las fechas de sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Fans de BTS vs revendedores en Guadalajara

Desde que se dio a conocer la noticia que BTS volvería a México, los fans de Guadalajara comenzaron a prepararse y mostraban cada vez que podían su alegría en redes sociales. Sin embargo, al ver que se quedaron sin boletos para ver a la boy band empezaron una campaña de denuncias contra los revendedores.

¿Tratan de engañar al ARMY?

De acuerdo con los fans, los revendedores buscan engañar al ARMY de que se les están acabando los boletos, ya que no está funcionando su estrategia de mantenerse unidas. Es por ello que han hecho un llamado en sus grupos a no caer en estas provocaciones y hacerles frente con no comprarles.

"Los revendedores están haciendo creer que están vendiendo todo, para que los que no alcanzaron boletos en el fandom se sientan presionados y les compren. ¡No caigan y no compren en reventa!"

|ARMY pide a fans no caer ante revendedores para conseguir boletos de BTS.

¿Qué estafan usan los revendedores?

En los grupos de ARMY de Guadalajara también se ha hecho un llamado a no caer ante las estafas de los revendedores, pues ocupan varios métodos para poder conseguir dinero.

La clonación de boletos es una de ellas y quien los compra se da cuenta en el momento que no puede entrar al concierto.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.