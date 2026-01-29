Playa, jardín botánico y más, los atractivos turísticos de Puerto Vallarta, Jalisco

Viajar es una gran experiencia y en México hay una gran variedad de lugares y las favoritas de muchos son las playas, así que si estás pensando en ir a Puerto Vallarta , aquí te contamos qué puedes hacer además de visitar el mar.

¿Qué hacer en Puerto Vallarta?

Puedes visitar el Malecón donde encontrarás esculturas de renombrados artistas, galerías de arte, tiendas de artesanías y restaurantes. También hay recorrido por la explanada que va del Hotel Rosita, el más antiguo de la ciudad fundado en 1948 hasta el río Cuale.

Marina Vallarta es una comunidad donde los visitantes pueden recorrer el malecón y disfrutar de un amplia oferta gastronómica o jugar en el campo de Golf.

Otra opción interesante es visitar el Jardín Botánico donde hay especies de cactus de diferentes tamaños y formas; en el Huerto de Frutas Tropicales hay robles, palmas silvestres y agaves y en el Conservatorio de Orquídeas hay cerca de 300 especies nativas de México. Hay un puente colgante y tienda de souvenirs.

En la Isla Río Cuale hay exposiciones de arte, veladas musicales, poesía y literatura. Puedes visitar el Museo Arqueológico del Cuale, que tiene hallazgos arqueológicos del área y puedes conocer más sobre la historia y el arte mesoamericano.

Si te gusta pueblear puedes visitar el Templo de Nuestra Señora de Guadalupe, una construcción de 1981 que ostenta una torre de cuatro cuerpos y su famosa corona sostenida por ángeles.

Así que si ya estás pensando en tus próximas vacaciones, esta puede ser una gran opción pues cuenta con una amplia oferta turística.

