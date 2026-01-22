Este viaje en transporte público desde la CDMX te lleva a uno de los vitrales más grandes del mundo

Muy cerca de la Ciudad de México existe un espacio que combina arte y naturaleza en una escala poco común. Se trata del Cosmovitral Jardín Botánico de Toluca, un recinto que resguarda un vitral monumental de 3 mil metros cuadrados y que puede visitarse con un trayecto en transporte público desde la CDMX, lo que lo convierte en una opción accesible para una escapada cultural.

El Cosmovitral de Toluca y su vitral monumental

El Cosmovitral Jardín Botánico destaca por su enorme vitral no religioso, considerado el más grande del mundo. La obra pertenece al artista Leopoldo Flores y contó con la participación de Bernabé Fernández y 60 artesanos. El conjunto representa distintas dualidades, como el día y la noche, de acuerdo con información del Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca.

La luz natural transforma el espacio a lo largo del día y permite apreciar los colores del vitral desde distintos ángulos, uno de los principales atractivos del recinto.

Qué puedes ver durante la visita

Además del vitral, el Cosmovitral ofrece un recorrido rodeado de naturaleza dentro de un entorno urbano. Durante la visita es posible encontrar:

Diversas especies de plantas y flores

Puentes y senderos interiores

Estanques con peces koi

Áreas diseñadas para recorridos tranquilos

El espacio cuenta con visitas guiadas, una opción útil para conocer más detalles sobre la obra artística y el jardín botánico.

Cómo llegar al Cosmovitral en transporte público

El Cosmovitral se localiza en el Centro de Toluca, en avenida Lerdo de Tejada esquina con Juárez. Abre de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas. El acceso cuesta $25, mientras que los miércoles la entrada es gratuita.

Para llegar desde la CDMX en transporte público es necesario utilizar el Tren Interurbano México-Toluca. La estación Observatorio aún no abre, por lo que el punto de acceso es la estación Santa Fe.

Es posible llegar a Santa Fe mediante el Cablebús de Chapultepec, con descenso en la estación Vasco de Quiroga y posterior traslado en camión al Centro Comercial Santa Fe. También existen camiones desde Metro Observatorio o Tacubaya.

Cuando ya estés en el Tren Interurbano, el descenso debe realizarse en la estación Toluca Centro. Desde ahí, un taxi o camión permite llegar al Cosmovitral en aproximadamente 15 minutos.

