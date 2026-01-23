Es uno de los pueblos más antiguos de México y pocos saben que fue considerado un punto sagrado por su energía

Ajijic es uno de los pueblos más antiguos de México y, mucho antes de la llegada de los españoles, ya era un sitio especial para los pueblos originarios. Su nombre proviene del náhuatl Axixic, que se traduce como “donde brota el agua”, una referencia directa a la abundancia natural que marcó su identidad.

De acuerdo con la tradición indígena, este punto de la ribera del Lago de Chapala fue considerado uno de los cuatro sitios cardinales sagrados, vinculado a una energía particular y a un clima excepcional que aún hoy define la vida en la región.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Ajijic, un pueblo con raíces ancestrales y pasado colonial

Antes de su fundación oficial en 1531, Ajijic ya estaba habitado por comunidades náhuatl que reconocían la importancia estratégica y simbólica del lugar. La cercanía con el lago, la fertilidad del entorno y las condiciones climáticas lo convirtieron en un asentamiento clave desde tiempos prehispánicos.

Tras la conquista, el poblado conservó gran parte de su traza original y, con el paso de los siglos, fue desarrollando una identidad propia donde conviven tradiciones indígenas, herencia colonial y una vida comunitaria marcada por la calma.

Ajijic, uno de los pueblos más antiguos del país.|Gobierno de México

Por qué Ajijic atrae a miles de personas de todo el mundo

En la actualidad, cerca de 20 mil residentes extranjeros, principalmente de Estados Unidos y Canadá, han elegido este pueblo como lugar para vivir o vacacionar. El motivo principal es su clima templado durante todo el año, muy alejado de los extremos que se viven en otras regiones de Norteamérica.

A esto se suma un entorno pensado para el descanso: calles empedradas, casas de adobe y teja, plazas arboladas y un ritmo de vida pausado.

Qué ver y hacer en este Pueblo Mágico de Jalisco

Desde 2020, Ajijic forma parte del programa Pueblos Mágicos, un reconocimiento que pone en valor su riqueza cultural y natural. Entre sus principales atractivos destacan:

El malecón de Ajijic , ideal para caminar junto al lago y disfrutar del paisaje

, ideal para caminar junto al lago y disfrutar del paisaje El kiosco y el parque central , puntos de encuentro llenos de color y vida local

, puntos de encuentro llenos de color y vida local Restaurantes de cocina mexicana contemporánea y propuestas internacionales

Paseos en lancha por el Lago de Chapala o momentos tranquilos frente al agua

El pueblo se encuentra a unos 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y está bien conectado por carretera tanto con la capital del estado como con la Ciudad de México, la costa del Pacífico y el sur del país.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.