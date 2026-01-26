¿Ves el rostro escondido en esta taza de café? Acertijo visual nivel difícil

Algunos retos virales no se resuelven con los ojos, sino con la imaginación. Hoy te proponemos un acertijo visual clásico y moderno: una ilustración sencilla de una taza de café humeante en la que se esconde el perfil de un rostro humano.

¿En qué consiste el acertijo visual de la taza de café?

Este reto visual , de nivel difícil, desconcierta a los usuarios. A primera vista, solo ves una taza sobre una mesa. Pero si miras con atención —y cambias tu perspectiva—, descubrirás una figura humana.

¿Puedes encontrarla en 30 segundos? No te preocupes si no lo logras al instante: este tipo de ilusiones requieren que tu cerebro “salte” de la lógica a la creatividad.

Este tipo de ilusiones se conoce como ilusión de figura-fondo reversible, similar a la famosa “copa de Rubin” o al “perfil de dos personas mirándose”. El desafío radica en que tu mente prioriza lo funcional: como esperas ver una taza de café, interpreta todo lo demás como “decoración”. Solo cuando dejas de buscar activamente y relajas la mirada, el rostro aparece.

¿Serás capaz de encontrar la cara en el humo de la taza de café de este acertijo visual?|Imagen ilustrativa

Consejos de experto para ver el rostro humano

Si no lo ves aún, prueba estas técnicas usadas por diseñadores y psicólogos visuales:

Inclina la cabeza 45 grados. Cambiar el ángulo rompe la asociación mental “taza = objeto cotidiano”.

Cambiar el ángulo rompe la asociación mental “taza = objeto cotidiano”. Parpadea lentamente. Esto reduce el enfoque visual y activa la percepción periférica, ideal para detectar formas emergentes.

Esto reduce el enfoque visual y activa la percepción periférica, ideal para detectar formas emergentes. Como dice un viejo dicho en el mundo de las ilusiones ópticas: “No mires en la imagen… mira a través de ella”.

Solución: ¿Dónde está el rostro humano?

El rostro está en el vapor que sube desde la taza, justo a la mitad de la imagen, con el humo formando dos ojos bien separados, otros dos círculos más pequeños que asimilan a una nariz y una boca que expresa preocupación.

Allí se encontraba el rostro escondido del acertijo visual en el humo de la taza de café |imagen ilustrativa.

¡Ahí está! Una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo.

¿Por qué este acertijo entrena tu percepción creativa?

Este tipo de retos activa áreas del cerebro asociadas con:

La percepción gestáltica: la capacidad de ver “el todo” más allá de las partes.

la capacidad de ver “el todo” más allá de las partes. La imaginación visual: esencial para artistas, arquitectos, escritores… y también para resolver problemas cotidianos con creatividad.

esencial para artistas, arquitectos, escritores… y también para resolver problemas cotidianos con creatividad. La flexibilidad cognitiva: cambiar de interpretación (café → rostro) sin frustración.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ejercicios que estimulan la imaginación y la percepción no verbal son especialmente beneficiosos para adultos mayores, ya que ayudan a mantener conexiones neuronales activas y retrasan el deterioro cognitivo.

Y no solo eso: resolver este tipo de acertijos reduce el estrés, porque te obliga a salir del modo “automático” y entrar en un estado de atención relajada.