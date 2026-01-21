Acertijo visual viral: ¿Cuántas letras “E” hay en esta cuadrícula de “F”? Solo 1 de cada 10 lo logra

¿Crees que tu ojo es más rápido que el de la mayoría? Hoy te proponemos un acertijo visual que requiere de una mirada exhaustiva: encontrar todas las letras “E” escondidas entre una cuadrícula repleta de “F”.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

A primera vista, la imagen parece una simple repetición del mismo carácter. Pero entre esas líneas verticales y horizontales, hay varias “E” disfrazadas de “F”, y tu misión es contarlas antes de que se acaben los 20 segundos. Mira con atención: no todas las letras son lo que parecen.

¿Puedes encontrar las “E” en menos de 20 segundos?

Cómo encontrar las letras “E” ocultas en la cuadrícula de las “F”

La dificultad radica en que la única diferencia entre una “F” y una “E” es una pequeña línea horizontal en la parte inferior. Cuando varias letras se alinean en filas y columnas, esa mínima variación se vuelve casi invisible para el cerebro, que tiende a “rellenar” lo que espera ver.

Para eso, debes entrenar tu cerebro para detectar las “E” con estas pautas:



No se trata de mirar más fuerte, sino de mirar de forma diferente . Aquí van algunos trucos que aumentan tus probabilidades de éxito:

. Aquí van algunos trucos que aumentan tus probabilidades de éxito: No leas las filas como texto. Tu cerebro interpreta grupos de letras como palabras. En su lugar, mira columna por columna, de arriba abajo.

Tu cerebro interpreta grupos de letras como palabras. En su lugar, mira columna por columna, de arriba abajo. Busca la “pata” inferior. La “E” tiene tres líneas horizontales; la “F”, solo dos. Concéntrate en la base de cada letra.

La “E” tiene tres líneas horizontales; la “F”, solo dos. Concéntrate en la base de cada letra. Usa el dedo o el cursor. Desliza lentamente sobre cada letra para forzar la atención individual.

Desliza lentamente sobre cada letra para forzar la atención individual. Inclina la pantalla. Cambiar el ángulo modifica el contraste y puede hacer que la línea inferior aparezca más clara.

Solución al acertijo visual: ¿Cuántas “E” hay realmente?

¿Ya diste tu respuesta? La mayoría dice “2” o “3”. Pero la cifra correcta es ¡5 letras “E”!

Están distribuidas así:



Una en la segunda fila, cuarta columna

Otra en la cuarta fila, primera columna

Una más en la quinta fila, séptima columna

La cuarta en la séptima fila, tercera columna

Y la última en la octava fila, octava columna

La respuesta al acertijo visual de la cuadrícula.|Archivo

Por qué este acertijo mejora tu agilidad mental

Aunque parece un juego simple, este reto activa procesos cognitivos clave:



Atención sostenida: tu mente debe resistir la tentación de “saltar” por inercia.

tu mente debe resistir la tentación de “saltar” por inercia. Discriminación visual fina: diferenciar estímulos casi idénticos es esencial en tareas como leer medicamentos, revisar contratos o incluso conducir.

diferenciar estímulos casi idénticos es esencial en tareas como leer medicamentos, revisar contratos o incluso conducir. Control inhibitorio: evitas que tu cerebro “complete” lo que no está.

Según expertos en neurociencia cognitiva, ejercicios como este son especialmente útiles a partir de los 50 años, ya que ayudan a contrarrestar el enlentecimiento natural del procesamiento visual.