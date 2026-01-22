Acertijo visual, nivel fácil: Encuentra al gato entre los búhos en menos de 20 segundos

En el mundo de los acertijos visuales , los animales son los camuflajistas por excelencia. Esta vez no se trata de contar cuántos hay, sino de detectar al intruso: un gato que se ha colado entre una colonia de búhos con la esperanza de pasar desapercibido.

La ilustración muestra una gran cantidad de rostros redondeados, ojos grandes y plumas suaves… pero uno de ellos no es un ave. ¿Puedes identificar al felino en 20 segundos o menos? La mayoría de los usuarios lo consigue fácilmente.

Encuentra al gato intruso en el acertijo visual de los búhos

A simple vista, todos los personajes parecen idénticos: ojos frontales, caras redondas y tonos marrones. Pero hay un detalle anatómico imposible en un búho que delata al gato.

Para resolverlo rápido:



Ignora los ojos. Todos están diseñados para parecer grandes y redondos.

No busques las orejas de gato. Esa podría ser una solución fácil, pero no es el caso de este acertijo.

Fíjate en los pequeños detalles. El rostro del gato es más estrecho en la barbilla y más ancho en la frente, al revés que los búhos.

No te dejes engañar por el color. El gato tiene el mismo tono que algunos búhos; el color no es la pista.

Muchos lo encuentran al girar el móvil 90 grados, ya que el cambio de perspectiva rompe la ilusión de uniformidad.

Solución al acertijo visual: ¿Dónde está el gato?

El gato está en la parte superior izquierda de la imagen, se lo puede indentificar por su nariz, muy diferente al pequeño pico que tienen los búhos. Una vez que lo identifiques no podrás dejar de verlo en la imagen.

Beneficios de este tipo de acertijos visuales

Detectar diferencias sutiles entre estímulos similares fortalece:



La percepción de formas , esencial para tareas como conducir, coser o identificar señales.

, esencial para tareas como conducir, coser o identificar señales. La memoria visual comparativa , que te permite notar cambios en tu entorno (¿movieron algo en casa? ¿cambió el peinado de alguien?).

, que te permite notar cambios en tu entorno (¿movieron algo en casa? ¿cambió el peinado de alguien?). La paciencia visual, una habilidad cada vez más rara en la era del desplazamiento rápido.

Este reto es ideal para compartir en familia: niños y abuelos suelen resolverlo con la misma rapidez, ya que depende más de la intuición que del conocimiento técnico. Según la OMS, ejercicios como este —que combinan observación y razonamiento no verbal— son especialmente recomendables para estimular la cognición en adultos mayores y prevenir el aislamiento mental.