¡Planazo! Noche de Museos CDMX tendrá observaciones astronómicas, talleres y cine

La CDMX se caracteriza por ofrecer una gran variedad de actividades y por ello, antes de que termine enero tiene preparada la primer Noche de Museos de 2026 con actividades para todos los gustos y que no te puedes perder, por ello, aquí te compartimos todos los detalles para que armes el plan.

Noche de Museos en Utopia Teotongo

En la Utopia Teotongo en Iztapalapa habrá observaciones astronómicas para los que disfrutan de ver la luna y las estrellas. También habría un taller para dibujar alebrijes y proyectarán la película de Kung Fu Panda.

La cita es el miércoles 28 de enero a las 18:00 horas en la Utopia ubicada en Tepetongo Mx 22, San Miguel Teotongo en Iztapalapa. La entrada es gratis y no se necesita registro previo pero te recomendamos llegar antes debido a que el cupo es limitado a 150 personas.

Baile cortesano en CDMX

Si eres fan de Bridgerton y te gusta lo clásico, no te puedes perder el Baile Cortesano con DJ en la Simi Casa donde podrás sentirte como toda una damisela. El evento se realizará de las 18:30 a las 21:30 horas. También habrá Flash Move y visitas guiadas nocturnas por el museo.

La cita es el miércoles 28 de enero en Río Neva 17 en la colonia Renacimiento en la alcaldía Cuauhtémoc, El precio de la entrada es de 100 pesos para público general, personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes y niños pagan 50 pesos. El cupo es limitado a 25 personas por grupo y la duración es de 30 minutos.

Así que si no tienes plan para el próximo miércoles esta es una gran opción para disfrutar con tu pareja o amigos.

