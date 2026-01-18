GAM ofrece clases de patinaje sobre hielo y estos son los requisitos de inscripción

Niños, adolescentes y adultos podrán tomar clases de patinaje sobre hielo en un espacio seguro de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México, con el objetivo de que aprendan más de este deporte, considerado como uno de los más hermosos del mundo.

En México se pueden encontrar muy pocas pistas de hielo , sin embargo la CDMX cuenta con una de las más espaciosas y acondicionadas para visitantes de todas las edades, la del EDEN Juventino Rosas, que se ubica en la colonia Cuautepec, entre las calles Francisco Villa y Venustiano Carranza.

Inscripción a clases de patinaje sobre hielo

La pista suele abrirse para el disfrute de los visitantes durante varias fechas, sobre todo en Navidad y Año Nuevo, pero ahora busca atraer a más público a través de las clases de patinaje sobre hielo.

Las inscripciones comienzan el miércoles 21 de enero a partir de las 11:00 de la mañana, pero se recomienda llegar con anticipación para evitar las largas filas y que se ocupen todos los lugares.

🩷Te invitamos a conocer el nuevo Parque EDEN Juventino Rosas: pista de hielo, pista de BMX, juegos, áreas recreativas y mucho más para pasarla increíble.



🍭Cda. Venustiano Carranza esq. Francisco Villa

🍭Mar–Jue, 11–19 h | Vie–Dom, 10–20 h | Lun cerrado

¿Qué documentos son necesarios para la inscripción?

INE (en caso de ser menores de edad el INE del tutor)

CURP

Comprobante de domicilio

Certificado médico



¿Cómo llegar al EDEN Juventino Rosas?

La pista se ubica en Cerrada Venustiano Carranza, esquina Francisco Villa, colonia Cuautepec. Se puede llegar a través del Cablebús de la Línea 1 hacia la estación Cuautepec, donde deberán bajarse y caminar 8 minutos. El transporte público también es una opción para llegar.

Hay que señalar que el EDEN Juventino Rosas no está abierto lunes ni martes, pues opera de miércoles a domingo.

