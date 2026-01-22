¡Con el cariño de siempre! El Museo Interactivo Bimbo ya llegó al Centro Histórico

Bimbo es una de las empresas mexicanas más longevas en el país. El osito Bimbo se convirtió en parte de la cultura mexicana, por su presencia constante en la tiendita de la esquina desde hace 80 años. ¿Te imaginas visitar su Museo Interactivo en la CDMX?

Sí, aunque no lo creas, la panificadora más grande del mundo celebra ocho décadas de existencia con un icónico Museo Interactivo, ubicado en el Centro Histórico de la CDMX. Estamos seguros que muy pronto se convertirá en uno de los planes imperdibles en la capital mexicana. Te contamos los detalles.

¿Dónde está el museo de Bimbo?

El Museo Interactivo Bimbo (MiBIMBO) está lleno de objetos que te remontarán a tu infancia y que seguramente se convertirán en objetos que llenarán a los mexicanos de nostalgia. Ahí encontrarás desde ositos Bimbo coleccionables, camioncitos, las famosas figuras de los Olocons y de la Selección Mexicana de Futbol.

Además de estos objetos que forman parte de la memoria colectiva, también encontrarás los bocetos del icónico osito Bimbo creador poe Ana Mata, la esposa del fundador Jaime Sendra.

Sede : Isabel la Católica #51, en el Centro Histórico de la Ciudad de México

: Isabel la Católica #51, en el Centro Histórico de la Ciudad de México Horarios: Martes a jueves: De 9:00 a 18:00 horas y, de viernes a domingo: De 10:00 a 19:00 horas.

¿Cuánto cuesta una visita al Museo Interactivo Bimbo?

Una de las experiencias más divertidas para las familias será la experiencia inmersiva en la que los visitantes podrán vivir la experiencia de trabajar como repartidor de Bimbo. Los preciso para entrar al Museo Bimbo son los siguientes:

La entrada general tiene un costo de $100 pesos; sin embargo, el museo ofrece diversas tarifas preferenciales:

Grupos de dos adultos o más: $80 pesos por persona

Visitas escolares: $55 pesos

Niños de 3 a 12 años: $60 pesos

Personas con discapacidad y adultos mayores: $30 pesos

Turistas extranjeros: $120 pesos

Niños menores de 3 años entran gratis

Los boletos pueden adquirirse directamente en las taquillas del museo o a través del sitio web oficial www.mibimbo.com

Aparta un fin de semana y lánzate al Museo Interactivo Bimbo en compañía de toda tu familia y prepárate para vivir una mañana llena de recuerdos, porque estamos seguros que el Osito Bimbo ha estado presente en muchos momentos importantes y familiares de tu historia, ¿cierto?

