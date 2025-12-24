La experiencia inmersiva de Alicia en el País de las Maravillas llega a la CDMX; hay descuento en preventa

¿Alicia en el país de las maravillas es tu cuento favorito? Entonces, no te puedes prender la experiencia inmersiva que Fever trae para ti hasta la CDMX. Muy pronto podrás recorrer los mismos caminos encantados con personajes de ensueño que recorría Alicia en esta increíble historia nacida de la imaginación de Lewis Carroll.

Para que no te pierdas esta fabulosa experiencia en la CDMX, en adn Noticias, te contamos todos los detalles.

¿Qué habrá en la experiencia inmersiva de Alicia en el País de las Maravillas?

Alicia es una pequeña niña traviesa que se queda dormida y sueña con un mundo fantástico en el que convive con personajes loquísimos como El Sombrerero Loco, el Conejo Blanco, la Liebre, la Reina de Corazones, el Gato de Cheshire, entre muchos otros, ¿cierto? Pues, en la experiencia inmersiva de Alicia en el País de las Maravillas serás tú quien se encuentre cara a cara con ellos.

En 60 minutos, harás un recorrido por paisajes inspirados en el universo de Alicia en el País de las Maravillas, iluminados con tecnología de videomapping y efectos visuales sorprendentes.

Además, habrá espacios interactivos como el jardín de las flores vivientes y otros paisajes extraordinarios que te harán vivir momentos inolvidables con tu familia y en los que podrás conseguir las fotos más instagrameables.

¿Cuándo es la preventa y cuánto cuestan los boletos?

Si eres fan de Alicia en el país de las maravillas, no te puedes perder la oportunidad de pasar una tarde recorriendo los mismos senderos irreales por los que Alicia viajó en busca del Conejo Blanco.

Para convertirte en uno de los primeros visitantes de la experiencia inmersiva de Alicia en el país de las maravillas, tienes que anotarte en la lista de espera. Solo da clic en este ENLACE .

Ve con toda tu familia, pues esta experiencia inmersiva, que llegará a la CDMX en febrero de 2026, es apta para todas las edades. Los organizadores aún no han dado a conocer la ubicación del mundo inmersivo de Alicia en el país de las maravillas, pero muy pronto te lo revelaremos.

