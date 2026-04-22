Colocan un altar en el edificio donde ocurrió el feminicidio de Edith Guadalupe.

Colocan un altar en el edificio donde ocurrió el feminicidio de Edith Guadalupe. | Adrián Gómez

A una semana de la desaparición y asesinato de Edith Guadalupe, Juan Jesus “N”, el vigilante del edificio ubicado en Av. Revolución 829, en la alcaldía Benito Juárez, fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

Tras conocer la resolución en la audiencia contra el presunto responsable del crimen ocurrido el pasado 15 de abril, los familiares de Juan Jesús “N”, bloquearon vialidades en la CDMX para exigir a la Fiscalía capitalina profundice en las investigaciones. te contamos los detalles del caso.

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¿Qué pasó con el caso de Edith Guadalupe?

En la tarde de este miércoles, se dio a conocer que Juan Jesús “N”, vigilante del edificio de la colonia Nonoalco, al que la joven de 21 años había acudido por una oferta de trabajo, fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

🚨 #AlertaADN



⚖️ Vincularon a proceso a Juan Jesús "N", presunto involucrado en el feminicidio de Edith Guadalupe, hallada sin vida en un edificio de la Av. Revolución; se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación pic.twitter.com/2gWYMlkLnF — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 22, 2026

Esta resolución llega después de la audiencia inicial, del pasado 18 de abril, donde el juez extendió el plazo constitucional para decidir si se le vinculaba a proceso.

De acuerdo con datos de la Fiscalía de la CDMX, el pasado 15 de abril, Edith Guadalupe ingresó al edificio ubicado en Av. Revolución 829, a donde había llegado atraída por una oferta de trabajo.

Familiares de la joven acudieron a buscarla, ya que ella había enviado a su mamá su ubicación. Sin embargo, el vigilante, Juan Jesús “N”, negó que la joven hubiera ingresado al inmueble.

Tras la denuncia de los familiares y una demora de 15 horas, elementos de la fiscalía capitalina finalmente procedieron a ingresar al inmueble, donde además de hallar el cuerpo sin vida de Edith Guadalupe, encontraron indicios para proceder a la detención del vigilante. Juan Jesús “N” fue detenido el 17 de abril.

Familiares de Juan Jesús “N” bloquean vialidades en CDMX

Tras darse a conocer que Juan Jesús “N” había sido vinculado a proceso por el feminicidio de Edith Guadalupe, la familia del vigilante realizó un bloqueo en la esquina de Niños Héroes y Dr. Lavista, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Los familiares del vigilante exigen justicia tanto para Juan Jesús “N” como para Edith Guadalupe, pues sostienen que es necesario que la Fiscalía de la CDMX continúe con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar quién o quiénes son los responsables de la muerte de la joven.

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