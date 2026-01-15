Ni Huasca ni Mineral del Chico: El Pueblo Mágico de Hidalgo que es furor por su paisaje y gastronomía

Si uno de tus propósitos para 2026 es viajar más y desconectarte del ruido de la ciudad, Hidalgo puede ser una opción cercana, accesible y con mucha naturaleza. A poco más de dos horas de la CDMX, hay un Pueblo Mágico que combina bosques, cascadas, aventura y gastronomía tradicional, ideal para una escapada invernal sin complicaciones. Se trata de Mineral del Chico.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Mineral del Chico, un refugio natural en la Sierra de Pachuca

Mineral del Chico forma parte del Corredor Turístico de la Montaña y se incorporó al programa Pueblos Mágicos en 2011. Está ubicado a 2342 metros de altitud, lo que le da un clima fresco de montaña con una temperatura promedio de 14 grados, ideal para quienes disfrutan del invierno.

El pueblo está rodeado de bosques, peñas y formaciones rocosas que lo convierten en uno de los principales destinos de ecoturismo en el centro del país. Hospedarse en una cabaña, encender la chimenea y salir a caminar entre pinos es parte de la experiencia que muchos viajeros buscan al iniciar el año.

Aventura, cascadas y actividades al aire libre

Mineral del Chico es considerado la meca del turismo de naturaleza en Hidalgo. Dentro del Parque Nacional El Chico hay más de 200 formaciones rocosas y múltiples rutas para actividades recreativas durante todo el año.

Entre las experiencias que puedes disfrutar destacan:

Senderismo y trekking entre bosques

Escalada en roca y vía ferrata

Rapel y tirolesas

Ciclismo de montaña

Paseos en lancha y pesca deportiva en presas

Visita a cascadas y ríos de la zona

En invierno, el paisaje se vuelve aún más atractivo, con niebla matinal y vistas panorámicas desde puntos como la Peña del Cuervo.

Gastronomía, historia y tradiciones locales

Antes de recorrer el pueblo o salir a la montaña, lo mejor es comenzar el día con un desayuno tradicional. Mineral del Chico comparte platillos típicos de Hidalgo como la barbacoa de borrego, los pastes y las enchiladas, además de recetas locales menos conocidas, como las tortitas de flor de madroño.

Para llevar un recuerdo, hay artesanías elaboradas en bronce, cobre y estaño, disponibles en espacios como la Casa del Artesano.

Dónde está y cómo llegar a Mineral del Chico

Mineral del Chico se localiza en la Sierra de Pachuca, al centro del estado de Hidalgo.

A 50 minutos de Pachuca

A 2 horas de la Ciudad de México

A 3 horas de Querétaro

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.