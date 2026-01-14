Escapada perfecta a Chignahuapan: Aguas termales a 40°C y spa a 3 horas de CDMX

Chignahuapan es un Pueblo Mágico ubicado en Puebla, que suele aparecer entre los destinos elegidos para escapadas desde la Ciudad de México . El entorno natural marca el ritmo del lugar, junto con una oferta turística donde las aguas termales ocupan un lugar central.

Chignahuapan: Aguas termales, balneario, hotel y spa

Uno de los principales atractivos de este Pueblo Mágico es el complejo de aguas termales , con albercas que funcionan con agua entre 37°C y 40°C. El acceso al balneario tiene los siguientes costos:

Adultos: 130 pesos

130 pesos Niños (90 a 130 cm): 100 pesos

100 pesos Personas con credencial INAPAM: 100 pesos

El espacio cuenta con alberca general principal, alberca general techada, alberca pirata, áreas VIP con chorreras, jacuzzi VIP, salas de vapor, vestidores, lockers, servicio de alimentos y bebidas, estacionamiento, internet gratuito y atención las 24 horas.

El complejo también ofrece, con un costo aparte, hospedaje dentro de un desarrollo eco sustentable que aprovecha la energía solar y el calor del agua termal. La estancia incluye suite, estacionamiento, acceso al balneario general, tres alimentos para dos personas e impuestos, con disponibilidad todos los días de la semana.

Además, el Thermal Spa de Aguas Termales de Chignahuapan suma tratamientos corporales y faciales enfocados en relajación, recuperación muscular, movilidad y cuidado de la piel, pensados para quienes buscan una experiencia más orientada al bienestar.

Un Pueblo Mágico con naturaleza, arquitectura y tradición local

En el centro de Chignahuapan la arquitectura religiosa se refleja en casonas de muros gruesos y techos de madera y teja. La plaza principal concentra la vida cotidiana, con una parroquia de colores intensos y un kiosco de estilo mudéjar.

Este pueblo también es conocido por la producción de esferas navideñas. Más de 200 fábricas y talleres elaboran millones cada año, y ese trabajo se nota en las fachadas y en los comercios del pueblo.

Laguna, cascadas y vistas del valle

A pocas cuadras del centro está la Laguna Almoloya, un espacio para caminar, descansar o pescar sin salir del área urbana. En los alrededores, el Salto de Quetzalapán suma una de las caídas de agua más visitadas de la zona.

Para una vista más amplia, el Cerro Colorado permite observar el valle completo, con casas de colores y techos de teja.

