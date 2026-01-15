Este Pueblo Mágico cerca de la CDMX es ideal para una escapada romántica de fin de semana

Si la idea es hacer una escapada romántica desde la Ciudad de México sin pasar horas en la carretera, Huasca de Ocampo aparece como una de las opciones más completas. Este Pueblo Mágico de Hidalgo combina paisajes boscosos, antiguas haciendas y experiencias al aire libre, lo que lo convierte en un destino perfecto para un plan de fin de semana.

Huasca de Ocampo, el primer Pueblo Mágico de México

Huasca de Ocampo fue el primer destino en recibir el nombramiento de Pueblo Mágico en el país, y no es casualidad. Sus calles empedradas, su pasado minero y la cercanía con la Sierra de Pachuca le dan una identidad única que se mantiene viva hasta hoy.

Cuenta con servicios turísticos bien desarrollados, lo que facilita encontrar desde cabañas rústicas hasta hoteles boutique ideales para una estancia en pareja. Tiene un clima fresco de montaña, con temperaturas agradables durante gran parte del año, que suma puntos para quienes buscan descanso sin calor extremo.

Planes tranquilos y naturaleza para disfrutar de una escapada romántica

Uno de los grandes atractivos de Huasca de Ocampo es su entorno natural. Entre los planes más elegidos para una escapada romántica destacan:

Caminatas por el Bosque de las Truchas, rodeado de pinos y lagunas

Paseos en lancha en la Presa de San Antonio, ideales para fotos y momentos tranquilos

Visitas a miradores naturales como Peña del Aire, con vistas impresionantes

Recorridos por antiguas haciendas coloniales como Santa María Regla o San Miguel Regla

A esto se suman los Prismas Basálticos, una de las formaciones geológicas más impactantes de México, perfectas para una visita al amanecer o al atardecer.

Gastronomía local y estancias

Parte del encanto de este Pueblo Mágico está en su cocina. Empezar el día con quesadillas, enchiladas o trucha fresca es casi una tradición, mientras que los pastes, herencia de su historia minera, son una parada obligada.

Para quienes buscan algo distinto, también hay platillos de temporada y recetas locales poco comunes, además de cafeterías y restaurantes pequeños.

En cuanto al hospedaje, el pueblo ofrece opciones para todos los estilos: cabañas entre el bosque, hoteles rústicos y alojamientos pensados para escapadas románticas, muchos de ellos con chimenea y vistas naturales.

Dónde está y cómo llegar a Huasca de Ocampo

Huasca de Ocampo se localiza en el Corredor Turístico de la Montaña, a unos 30 kilómetros de Pachuca y al noreste de la Sierra de Pachuca.

Desde la CDMX, el trayecto en auto suele tomar entre dos y dos horas y media, dependiendo del tráfico.

