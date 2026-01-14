¿Qué hacer en Mazatlán con poco presupuesto? Guía de actividades gratis frente al mar

Es posible pasar un buen momento en Mazatlán, en la costa del Pacífico mexicano, aun con poco presupuesto. Con solo moverte a pie y dedicarle tiempo, es posible recorrer zonas clave de la ciudad, disfrutar del paisaje frente al mar y conocer espacios históricos sin pagar entrada. Desde el malecón hasta los barrios más antiguos, hay opciones gratuitas que permiten vivir la ciudad sin apuro.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Opciones frente al mar en Mazatlán

El Malecón de Mazatlán es uno de los puntos más accesibles para empezar. Es el paseo marítimo más largo de México y recorre buena parte de la costa. Caminar, sentarse a mirar el mar o andar en bicicleta ya es suficiente para aprovecharlo.

Otra parada clásica es el Faro de Mazatlán. La subida es a pie y la recompensa está arriba: vistas abiertas de la ciudad y del océano. No es una actividad rápida, pero tampoco requiere gastar dinero.

En cuanto a playas, hay varias opciones públicas donde solo hace falta llevar toalla:

Olas Altas , muy concurrida y conocida por el surf

, muy concurrida y conocida por el surf Playa Brujas , más tranquila y menos saturada

, más tranquila y menos saturada Playa Cerritos, frecuentada por familias

Centro Histórico y Viejo Mazatlán

Caminar por el Centro Histórico, también conocido como Viejo Mazatlán, es otro plan sin costo. Las calles empedradas, las fachadas antiguas y el ritmo más lento del barrio hacen que valga la pena recorrerlo sin rumbo fijo.

La Catedral de Mazatlán destaca en esta zona y suele ser uno de los puntos más fotografiados. A pocos pasos está la Plazuela Machado, construida en 1837, que hoy funciona como punto de encuentro. Tiene arquitectura colonial, un quiosco de hierro y el Teatro Ángela Peralta como telón de fondo.

Mercados y zonas para recorrer sin consumir

El Mercado Pino Suárez, activo desde 1900, es uno de los espacios más movidos de la ciudad. Entrar, recorrer los pasillos y mirar los productos locales, los mariscos y los puestos tradicionales no tiene costo y permite ver otra cara de Mazatlán, más cotidiana y menos turística.

También está la Zona Dorada, donde caminar es parte del plan. Hay tiendas, restaurantes y playa, pero consumir es opcional. Muchos visitantes solo recorren la zona, miran el movimiento y siguen de largo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.