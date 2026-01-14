El Pueblo Mágico a una hora de CDMX ideal para escaparte el feriado puente del 2 de febrero

Tepoztlán es un Pueblo Mágico ubicado en el norte de Morelos, a poco más de una hora de la Ciudad de México , y es uno de esos lugares que mantienen una identidad muy marcada y que se convirtió en un punto habitual para quienes buscan una pausa corta sin salir del centro del país. Su cercanía con la capital y su entorno natural explican por qué suele aparecer entre las opciones más elegidas para los feriados largos, como el del 2 de febrero.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tepoztlán: Un pasado que sigue presente en el pueblo

Parte del atractivo de Tepoztlán está en su historia. En el centro de este Pueblo Mágico se levanta el ex convento de Nuestra Señora de la Natividad, un conjunto del siglo XVI que forma parte de la Ruta de los Conventos de Morelos y fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

En sus muros se conservan más de 1.600 metros cuadrados de pintura mural, un testimonio del arte y la estética de los primeros años del cristianismo en América. A esto se suma la zona arqueológica del Tepozteco, construida en el siglo XII en lo alto del cerro sagrado y dedicada al dios de la fertilidad. Hay que tener en cuenta que la subida es exigente, pero sigue siendo uno de los recorridos más buscados por quienes visitan el pueblo.

Naturaleza, caminatas y otras formas de recorrer este Pueblo Mágico

Tepoztlán se encuentra dentro de una zona natural protegida y ofrece distintas alternativas para el turismo de naturaleza. El senderismo por los cerros permite observar el valle desde distintos puntos, mientras que en Amatitlán de Quetzalcóatl hay circuitos para conocer pinturas rupestres.

El Pueblo Mágico de Tepoztlán|visitmorelos.mx

También es posible recorrer los alrededores a caballo o en bicicleta, siempre con guías locales que acompañan el trayecto y explican el entorno natural.

Mercado, bienestar y recorridos organizados

La vida cotidiana del pueblo se concentra en su mercado tradicional, donde la gastronomía local y las artesanías forman parte del recorrido habitual de los visitantes. A esto se suma una amplia oferta vinculada al turismo de salud y bienestar, con spas y propuestas holísticas que le dieron a Tepoztlán un perfil asociado al descanso y al equilibrio personal.

Para quienes prefieren no organizar el viaje por su cuenta, existen tours de un día, como los que ofrece Trip Advisor desde la Ciudad de México, que incluyen transporte, alimentos y paradas en puntos como el ex convento, el mercado y el cerro del Tepozteco.

Son recorridos largos, de alrededor de 13 horas, pensados para conocer el pueblo sin preocuparse por la logística y regresar el mismo día.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.