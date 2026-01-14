Este balneario natural en Morelos es como un jacuzzi al aire libre y tiene entradas baratas

Si buscas un plan distinto, rodeado de naturaleza y con agua templada corriendo todo el día, Paraíso Aventura Las Huertas, en Morelos, es una excelente opción. Este balneario natural funciona gracias a un manantial que brota 1300 litros por segundo, lo que mantiene sus pozas cristalinas y con una sensación constante de “jacuzzi” al aire libre, ideal tanto para relajarse como para pasar una jornada activa.

Un balneario natural para ir y volver el mismo día

Las Huertas está pensado para quienes quieren llegar temprano, pasar el día completo y regresar sin prisas. El parque abre todos los días de 8:00 a 18:00 horas y cuenta con albercas naturales acondicionadas, chapoteadero y amplias áreas verdes para instalarse con comida propia o simplemente descansar bajo los árboles.

Entre sus principales atractivos se encuentran:

Pozas naturales

Manantial con borbollón constante

Zonas de río con pequeñas cascadas, ideales para masajes naturales

Estacionamiento gratuito y vigilancia las 24 horas

Además, hay restaurante, venta de antojitos mexicanos, bares en fines de semana y días festivos, así como asadores y renta de mesas para quienes prefieren cocinar.

¿Cuánto sale la entrada al balneario?

Uno de los puntos fuertes de Paraíso Aventura Las Huertas son sus costos, pensados para familias y grupos grandes:

Niños de 90 a 120 cm: 120 pesos

Adultos y niños mayores de 120 cm: 150 pesos

Con este acceso se pueden usar las albercas, áreas verdes y zonas comunes durante todo el día.

Opciones para quedarse a dormir

Quienes quieran extender la experiencia pueden acampar o alojarse dentro del parque, con varias alternativas según el presupuesto:

Campamento

Niño de 90 a 120 cm: 250 pesos

Adultos y niños mayores de 120 cm: 350 pesos

Noche adicional: 200 pesos

Cabañas

2 personas: 1200 pesos

4 personas: 2000 pesos

6 personas: 2800 pesos

(No cuentan con baño ni regadera)

Bungalows y habitaciones

Bungalow para 4 personas: 2150 pesos

Habitación para 4 personas con desayunos incluidos: 2800 pesos

Habitación para 6 personas con desayunos incluidos: 3900 pesos

Dónde está Paraíso Aventura Las Huertas

Paraíso Aventura Las Huertas se ubica en la Carretera Federal 95, kilómetro 149, Morelos, una zona de fácil acceso en auto desde la Ciudad de México y otros puntos del centro del país.

