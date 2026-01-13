Esta es la manera de llegar gratis a las playas de Cancún con transporte público

Para muchas familias de Cancún , el traslado suele ser el principal obstáculo para ir a la playa. Los sábados y domingos, eso cambia. “Ruta Mar” es un programa de transporte público gratuito que conecta zonas del norte y oriente de la ciudad con algunos de los accesos más concurridos al mar, sin trámites ni costo.

Playas de Cancún: Cómo funciona el traslado los fines de semana

El esquema es simple. A partir de las 10:00 horas, las unidades comienzan a circular desde distintos puntos de la ciudad y mantienen recorridos continuos hasta las 19:00. El viaje es directo hacia la zona hotelera y el regreso se realiza desde los mismos puntos del Boulevard Kukulcán.

No hay registro previo ni pago de tarifa. Basta con acercarse a la parada más cercana.

Las playas a las que llega el servicio "Ruta Mar"

El transporte deja a los pasajeros en cuatro playas públicas de Cancún. Son accesos conocidos y de alta afluencia durante el fin de semana:

Las Perlas

Langosta

Tortugas

Gaviota Azul, también conocida como Forum

Cada unidad está identificada con el logotipo “Ruta Mar”, lo que facilita reconocer el servicio.

Desde qué colonias se puede abordar

El programa cubre dos rutas que atraviesan zonas del norte y oriente de la ciudad. Los puntos de abordaje están ubicados en:

Ruta 1

El Torito

Multiplaza Villas

Rehoyada

Ruta 2

Tres Reyes

Paseos Kusamil

Bodega Aurrera

Tierra Maya

Villas Otoch Paraíso

Las autoridades municipales piden a los usuarios cuidar las unidades, mantener limpias las playas y respetar las normas de convivencia para que el servicio continúe disponible cada fin de semana.

