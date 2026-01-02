Vas a viajar en 2026 como propósito de Año Nuevo; top de las playas preferidas de México

Viajar es uno de los propósitos más comunes para iniciar el Año Nuevo y, en México, las playas siguen siendo el destino favorito para millones de personas.

El buen momento que vive el turismo nacional e internacional ha impulsado la ocupación hotelera, la apertura de rutas aéreas y una alta demanda en destinos de sol y mar, especialmente durante el periodo vacacional de fin de año y el arranque de 2026.

De acuerdo con el Gobierno Federal , el turismo internacional dejó ingresos por 35.1 mil millones de dólares al cierre de 2025, mientras que la llegada de turistas a cuartos de hotel durante las vacaciones de invierno creció 7.5% respecto a 2024.

Las playas preferidas para iniciar 2026

Estos son algunos de los destinos de playa más buscados para cumplir el propósito de viajar en Año Nuevo, tanto por turistas nacionales como extranjeros:



Cancún y Riviera Maya ( Quintana Roo ) : se mantienen como los destinos más visitados del país por su conectividad aérea, amplia oferta hotelera y atractivos naturales . Son clave en la llegada de turistas provenientes de Estados Unidos, Canadá y Europa

Los Cabos ( Baja California Sur ) : destino preferido para el turismo internacional de alto poder adquisitivo, con alta ocupación hotelera y un crecimiento constante en vuelos internacionales

Puerto Vallarta ( Jalisco ): combina playa, gastronomía y turismo cultural, lo que lo convierte en uno de los favoritos del Pacífico mexicano

Mazatlán ( Sinaloa ) : registró un c recimiento destacado en 2025 con más de 253 mil cruceristas, nuevas rutas aéreas nacionales y un aumento importante en la ocupación hotelera

Acapulco ( Guerrero ): mostró una fuerte recuperación turística, con un incremento de 47.2% en la afluencia de visitantes y una ocupación hotelera que superó el 96% durante temporadas clave

Turismo, uno de los pilares económicos del país

El Gobierno Federal destacó que el turismo se ha consolidado como uno de los principales motores económicos del país. Hasta octubre de 2025, la llegada de visitantes internacionales creció 13.6% frente al año anterior, mientras que el turismo nacional alcanzó más de 92 millones de viajeros.

Además, el sector turístico genera cinco millones de empleos, lo que representa uno de cada 10 puestos de trabajo a nivel nacional y, además, aporta 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Playas del caribe mexicano, las favoritas para las vacaciones de verano

Buen panorama para viajar en 2026

Con más vuelos, mayor conectividad aérea y una alta demanda en destinos de playa, México inicia 2026 con expectativas positivas. Las playas no solo encabezan las preferencias para comenzar el año viajando, sino que confirman su importancia como motor económico y atractivo turístico a nivel internacional.

