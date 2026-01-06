Los hermanos Wilkerson llegan a México: Francis y Reese encabezarán firma de autógrafos en 2026

Los icónicos actores Chris Kennedy Masterson (Francis) y Justin Berfield (Reese) de la serie 'Malcolm el de en medio' visitarán México para una firma de autógrafos. Este evento revive la nostalgia de la popular serie entre fans mexicanos, quienes podrán interactuar directamente con los intérpretes de los hermanos más rebeldes de la familia.

La visita de Francis y Reese se produce en un momento de gran expectativa para los fans, ya que la serie clásica está viviendo un regreso con 'Malcolm el de enmedio: Life’s Still Unfair', una miniserie especial de cuatro episodios que se estrenará en Disney+ y Hulu el 10 de abril de 2026.

¿Cuándo es la firma de autógrafos de 'Malcolm el de en medio'?

La convención se llevará a cabo el próximo 19 de abril de 2026 en Desertcon, en la Antigua Nave Lewis, ubicada en Monterrey, Nuevo León, y será la oportunidad para que los fanáticos de todas las generaciones puedan reunirse con estas dos figuras emblemáticas de la serie.

Durante su participación, Masterson y Berfield ofrecerán sesiones de fotografías y firmas de autógrafos, tanto de forma individual como conjunta, para quienes deseen llevarse un recuerdo personalizado del encuentro.

Precio de los autógrafos de 'Malcolm el de en medio'

Los paquetes disponibles incluyen varias experiencias especiales que los asistentes pueden elegir según su preferencia:



Wilkerson Brothers Package – $3,499 pesos: foto profesional digital con ambos actores (hasta dos personas).

Foto profesional individual – $1,499 pesos: fotografía digital con uno de los actores.

Autógrafo individual – $1,499 pesos por firma de Reese o Francis.

Selfie con el actor – $1,299 pesos.

Es importante señalar que estos pagos por convivencia no incluyen el acceso general al evento, por lo que los asistentes deben adquirir también su pase para ingresar a Desertcon.

Costo de las entradas

Para ser parte de Desertcon 2026, el público cuenta con dos tipos de boleto:



Boleto General: $299 pesos

Boleto Dorado: $999 pesos

Ambos permiten el acceso al evento y pueden adquirirse junto con las experiencias con los actores a través de la plataforma digital Boletópolis .

