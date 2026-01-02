Puebla hará la Rosca de Reyes más grande del mundo y la repartirá gratis el 4 de enero

El Ayuntamiento de Puebla quiere romper un nuevo Récord Guinness al preparar la Rosca de Reyes más grande jamás horneada en el mundo, pues buscan que en estos primeros días de enero, se fabrique este tipo de pan con una longitud de hasta seis kilómetros que recorrerán las calles y avenidas principales de la entidad.

Será en medio de un evento totalmente gratuito que las y los poblanos así como aquellas personas que aún están disfrutando de sus vacaciones de fin de año, podrán probar este pan típico de temporada organizado por las autoridades estatales.

Ya empezó la elaboración de la Rosca de Reyes monumental: serán 20 mil piezas de pan que juntas formarán 6 kilómetros de pura tradición 🤩. Todo hecho de manera artesanal por panaderos poblanos para romper el Récord Guinness.



📍 Nos vemos este 4 de enero en el Zócalo.

🕡 17:00… pic.twitter.com/lpEYbW6pa2 — Gobierno de la Ciudad de Puebla (@PueblaAyto) January 2, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Puebla busca romper Récord Guinness con Rosca de Reyes

De acuerdo con la información que se ha ido difundiendo en los últimos días, serán panaderos artesanales locales quienes se encargarán de la elaboración de la Rosca de Reyes en el estado de Puebla, esto con tres días de anticipación y con productos frescos y de alta calidad.

Es importante mencionar que en este evento se buscará romper el Récord Guinness de la fabricación de la Rosca de Reyes más grande de todo el mundo, esto en medio de dinámicas y actividades gratuitas para las personas que acudan al evento.

¿Cuándo y en dónde se partirá la Rosca de Reyes más grande en Puebla?

Será este próximo domingo 4 de enero en punto de las 17:00 horas, que dará inicio el evento de la Rosca de Reyes en el estado de Puebla, esto dentro del Zócalo de la entidad así como en calles y avenidas aledañas.

Se mencionó que los seis kilómetros de largo de este pan, se encargarán de recorrer vialidades como:

Avenida Reforma

Calle 11 Sur

Bulevar 5 de Mayo

Calle 29 Oriente

Regreso al Zócalo de Puebla

¿Cómo hará la Rosca de Reyes?

Es importante mencionar que la fabricación de esta Rosca de Reyes se dará gracias a la coordinación del Ayuntamiento de Puebla con empresas privadas como Gran Bodega, la cual proporcionó insumos y apoyó con actividades de logística.

Mundo Mezcal: Festival del Agave, Tierra y Sazón tendrá música, comida y bebidas para deleitar tu paladar

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.