Para iniciar bien el 2026; habrá Expo Rosca de Reyes y Sorbito de Chocolate en CDMX

Todavía no termina el 2025 pero eso no impidió a la alcaldía Tláhuac organizar la Expo Rosca de Reyes y Sorbito de Chocolate 2026 a inicios de enero, pues a lo largo de una semana esta demarcación de la Ciudad de México (CDMX) contará con expositores de estos platillos tradicionales en el país.

Será del próximo 2 al 7 de enero en un horario de 10:00 a 21:00 horas, que se abrirán las puertas de la exposición para que las y los capitalinos que aún siguen disfrutando de las épocas decembrinas, puedan adquirir su Rosca de Reyes.

¿En dónde será la Expo Rosca de Reyes en CDMX?

De acuerdo con el anuncio oficial emitido vía redes sociales, la Expo Rosca de Reyes y Sorbito de Chocolate se llevará a cabo sobre la Explanada de la alcaldía Tláhuac, la cual se ubica entre Avenida Tláhuac y la calle Nicolás Bravo en la colonia La Asunción sin número.

Para llegar en transporte público a esta expo de temporada, lo más sencillo es descender de la estación Tláhuac de la Línea 12 del Metro CDMX. Será a partir del CETRAM, que se podrán tomar los camiones que van directo a la explanada de la alcaldía ya mencionada.

¿Qué habrá en la Expo Rosca de Reyes de la CDMX?

A diferencia de otras actividades culturales y gastronómicas que se organizan en la CDMX a lo largo del año, en la Expo Rosca de Reyes del 2026 no se tienen contempladas actividades recreativas más allá de la venta de estos alimentos.

Pese a ello, se prevé la participación de decenas de expositores que contarán con especialidades de Rosca de Reyes rellenas, así como de sabores tradicionales y algunos “exóticos”.

¿Cuándo se parte la Rosca de Reyes en México?

Vale la pena mencionar que en nuestro país, la Rosca de Reyes se “parte” tradicionalmente el 6 de enero, fecha en la que se celebra la Epifanía y la llegada de los reyes magos con el Niño Jesús.

La tradición mexicana marca que aquellas personas a las que “les salga el niño”, deberán pagar los tamales y el atole para celebrar el Día de la Candelaria el 2 de febrero.

