Del pan tradicional al gourmet: Precios de la Rosca de Reyes en México 2026

La llegada del 6 de enero activa cada año una de las tradiciones más populares en México, ¡partir la Rosca de Reyes! En 2026, los precios muestran una amplia variación según tamaño, relleno y punto de venta, con opciones que van desde menos de 200 pesos hasta casi 900 pesos.

Supermercados, clubes de precio y panaderías especializadas ofrecen versiones tradicionales, rellenas, gourmet y funcionales (vegana o keto), lo que amplía la oferta y convierte esta costumbre en una tendencia de consumo estacional con impacto económico.

Precios y dónde comprar según el tipo de rosca

Tradicional chica (4–6 personas):

Chedraui, Bodega Aurrera — entre 199 y 225 pesos

Tradicional mediana (8–10 personas):

Walmart, ExtraSpecial — entre 179 y 329 pesos

Tradicional grande (10–12 personas):

Costco (Kirkland) — 559 pesos; City Club y Chedraui — entre 399 y 459 pesos

Rellena de nata o crema:

Soriana, Walmart, H-E-B — entre 415 y 445 pesos; versión sin azúcar en H-E-B desde 355 pesos

Rellena de chocolate (Hershey’s u otras):

Chedraui, Pastelería Cinco20 — entre 299 y 415 pesos

Rellena de queso con zarzamora o guayaba

Soriana y Chedraui — entre 249 y 415 pesos

Gourmet o edición especial:

Mocca Bakery, Nugat — entre 501 y 720 MXN; L’Autrichienne y Kali Coffee — entre 750 y 895 pesos

Mini roscas o paquetes individuales:

Chedraui y H-E-B — entre 47 y 92 pesos por pieza o paquete

Vegana o keto:

Vegan Label, NaturaVia, Veggicano, H-E-B — entre 335 y 500 pesos



¿Por qué se acostumbra comer la Rosca de Reyes?

La tradición proviene de Europa y llegó a México durante la Conquista. Se celebra el 6 de enero en conmemoración de la Epifanía, cuando los Reyes Magos visitan al Niño Jesús.

La forma circular simboliza eternidad y unión; las frutas representan joyas reales y el muñeco recuerda la protección del Niño. Quien lo encuentra invita tamales el 2 de febrero, reforzando valores de convivencia.

Receta original de la Rosca de Reyes

La versión tradicional lleva:



Harina de trigo

Azúcar

Levadura

Huevos

Mantequilla

Ralladura de naranja

Requiere dos reposos para fermentar y se hornea a 180 °C durante 20–30 minutos. Prepararla en casa cuesta alrededor de 200 pesos para una grande.

Variaciones que ganaron terreno en el mercado

Las versiones rellenas, gourmet, veganas y keto ganaron presencia por cambios en hábitos de consumo y búsqueda de experiencias diferenciadas.

Esto refleja un mercado que ya no solo preserva la tradición, sino que la adapta a preferencias alimentarias, estéticas y de estilo de vida.

Consejos para elegir la mejor opción

Elige según el número de personas, el presupuesto y las restricciones alimentarias. Las tradicionales son más económicas; las rellenas y gourmet ofrecen valor sensorial.

Revisa preventas para evitar filas, compara precios en línea y considera comprar en panaderías locales.

