Deliciosas y adorables: Llegaron a CDMX las Michi Roscas de Reyes

Todavía faltan algunos días para la Rosca de Reyes ; sin embargo, si ya estas pensando en este delicioso pan y eres amante de los gatos, aquí te compartimos algunas opciones para que vayas apartando la tuya y la disfrutes con tus seres queridos.

Rosca de Reyes de gatos

La Rosca de Reyes es un pan tradicional que se come durante la celebración del 6 de enero y hay muchas versiones, desde la clásica elaborada con masa dulce con sabor a naranja y azahar hasta las rellenas de chocolate y queso con zarzamora. Y ahora para consentir a los amantes de los gatos, crearon las michi roscas y aquí te decimos dónde puedes comprarlas:

Catfecito y la Casa del Gato Gazzu es una asociación civil que ayuda a que los gatos recatados encuentren un hogar y han creado las roscas clásicas pero con una cara de michi en uno de los extremos. Además, dentro del pan podrás encontrar algunos de los 10 modelos de figuras de gatos para coleccionar. Hay algunos sentados, recostados o haciendo poses graciosas.

En Michi Sando también encontrarás una rosca sabor naranja y cardamomo que tiene 5 figuras de michi diferentes.

Precios y dónde comprar las michi roscas

En Catfecito a rosca individual tiene un precio de 79 pesos e incluye un gatito. La rosca para 5 personas cuesta 250 pesos y tiene dos michis, mientras que la familiar para 10 personas tiene un precio de 369 pesos e incluye 4 gatos. Puedes hacer tu pedido directamente en las redes sociales de la cafetería o al número de WhatsApp: 55 2260 5551.

El local se encuentra ubicado en Avenida Baja California 266 colonia Hipódromo Condesa y tiene un horario de martes a domingo de 12:00 a 20:00 horas.

En Michi Sando , la rosca es para 8 personas y tiene un precio de 750 pesos y puedes apartarla con la mitad.Solo debes enviar un mensaje a sus redes sociales y si quieres conocer el lugar esta ubicado en Ángel Uraza 935

