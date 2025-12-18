Así será VidantaWorld el nuevo parque temático de lujo en la Riviera Nayarita que transformará aquella costa

VidantaWorld se perfila como uno de los desarrollos turísticos más ambiciosos de México. Ubicado en Nuevo Vallarta, en la Riviera Nayarit, el complejo albergará BON Luxury Theme Park, presentado como el primer parque temático de lujo a nivel mundial.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El proyecto abrirá formalmente en otoño de 2026 y ocupará más de mil hectáreas. Su objetivo es elevar la experiencia vacacional mediante exclusividad, capacidad limitada y servicios personalizados frente al modelo tradicional.

BON Luxury Theme Park: Concepto y apertura

BON, siglas de Beauty of Nature, ofrecerá acceso restringido durante su primer año. Solo huéspedes de VidantaWorld Nuevo Vallarta podrán ingresar en 2026.

Esta estrategia busca eliminar largas filas y saturación. A partir de 2027, el parque abrirá al público general con controles de aforo.

Atracciones que habrá

La montaña rusa Tecuani Beast será la más avanzada de América Latina. Alcanzará 105 km/h y contará con doble lanzamiento e inversiones múltiples.

A esto se suma Cirque du Soleil LUDÕ, un espectáculo acuático con cena incluida. Su formato inmersivo refuerza la apuesta por entretenimiento de alto nivel.

Experiencia disponible antes de 2026

VidantaWorld ya ofrece un Private Preview para huéspedes. Incluye Adventure Valley y atracciones familiares seleccionadas.

También opera Wonder Bay, con espectáculos en vivo y eventos estacionales, lo que permite conocer el concepto antes de la apertura total.

Costos aproximados para visitar VidantaWorld

VidantaWorld no ha publicado tarifas oficiales de acceso a BON Luxury Theme Park previo a su apertura en 2026. Sin embargo, los costos estimados se basan en el posicionamiento de lujo del complejo y en los precios actuales de hospedaje dentro del resort.

De acuerdo con referencias del mercado, una estancia en hoteles de Grupo Vidanta en Nuevo Vallarta puede oscilar entre 6,000 y 15,000 pesos por noche, dependiendo de la temporada, el tipo de suite y los servicios incluidos. El acceso al parque durante el primer año estará integrado al hospedaje.

Playas de Tabasco en alerta por presencia de marea roja; bajan ventas

¿Quién es el dueño de VidantaWorld?

VidantaWorld forma parte de Grupo Vidanta, consorcio turístico mexicano fundado y presidido por el empresario Daniel Chávez Morán. Con más de cinco décadas de trayectoria, construyó uno de los grupos hoteleros más grandes de América Latina, con presencia en destinos clave como Riviera Maya, Riviera Nayarit, Los Cabos y Puerto Vallarta.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.