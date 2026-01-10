CDMX realizará la primera Noche de Murciélagos, mamíferos clave para la biodiversidad

En la CDMX hay al menos 23 especies de murciélagos, estos pequeños animales tienen una importancia ecológica y por ello, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) organiza el evento “Noche de Murciélagos" para sensibilizar a la ciudadanía sobre esta especie.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Noche de Murciélago en Xochimilco

En la Noche de Murciélagos , los asistentes podrán conocer la relevancia de los murciélagos en los ecosistemas pues estos mamíferos contribuyen a la polinización, dispersión de semillas, control de insectos. Son aliados fundamentales para la biodiversidad y la salud ambiental de la ciudad. Un dato interesante es que un solo murciélago insectívoro puede consumir cientos de insectos en una sola noche.

Durante la actividad podrás observar a la fauna nocturna como aves, cacomixtle y anfibios, habrá protecciones enfocadas a la conservación para fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y la vida silvestre.

Precios, fecha y horario del evento

El evento se llevará a cabo este sábado 10 de enero de las 18:00 a las 20:00 horas en el Centro Cultural Ambiental (CCA) Acuexcómatl en la alcaldía Xochimilco . El costo de recuperación es de 18 pesos por persona y tienes que realizar un registro previo en el siguiente enlace.

Además, se recomienda a los asistentes llevar chamarra o ropa abrigada debido a que el recorrido es al aire libre y puede haber bajas temperaturas.

Datos curiosos murciélagos

Los murciélagos pueden vivir más de 30 años y pueden volar hasta a 60 kilómetros por hora.

Pueden encontrar su comida en total oscuridad.

Son capaces de comer hasta mil 200 mosquitos por hora.

Algunas especies hibernan en cuevas durante los meses de frío.

La mayoría tienen solo una cría al año.

Mas de la mitad de especies de murciélagos en Estados Unidos están en peligro de extinción.

Así se verían algunos animales si no tuvieran pelaje

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.