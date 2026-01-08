El parque inflable monumental The Big Bounce México suma una nueva experiencia extrema en la CDMX

The Big Bounce México, reconocido como el parque inflable más grande del mundo, abrió el 2 de enero de 2026 en Quarry Studios, al sur de la Ciudad de México (CDMX). El concepto ofrece una experiencia inmersiva de salto, ejercicio y entretenimiento para niños, jóvenes y adultos.

La atracción combina deporte, música y convivencia social en un formato temporal que apunta a renovar la oferta de tiempo libre en la capital y atraer tanto a familias como a grupos de amigos.

¿Qué es The Big Bounce México?

Es un parque temático inflable con miles de metros cuadrados de estructuras monumentales diseñadas para saltar, escalar y recorrer obstáculos físicos. Incluye circuitos de retos, zonas de salto libre y toboganes gigantes.

Su propuesta mezcla actividad física con entretenimiento, lo que responde a una tendencia global de experiencias activas que sustituyen al ocio pasivo.

¿Dónde se ubica y por qué es estratégico?

Se encuentra en Quarry Studios, Blvd. Gransur 100, Pedregal de Carrasco, Coyoacán, frente a Gran Sur. La ubicación facilita el acceso desde varias zonas de la ciudad.

Especialistas en entretenimiento destacan que su cercanía con centros comerciales y vías principales incrementa su atractivo para visitantes ocasionales y turismo urbano.

Horarios y tipos de sesión

Opera principalmente de viernes a domingo en bloques de tres horas:



Sesiones matutinas para niños

Horarios abiertos para todo público

Funciones nocturnas con DJ para mayores de 16 años

Este modelo segmentado mejora la seguridad, la experiencia del usuario y la personalización del entretenimiento.

Precios, boletos e impacto económico

Los boletos se venden en Fever desde $550 más cargos, con paquetes familiares y opción VIP. Las calcetas antiderrapantes son obligatorias y reutilizables.

El formato genera derrama económica en la zona y refuerza el crecimiento del sector de experiencias inmersivas en México.

Recomendaciones para la visita

Usar ropa deportiva cómoda

Llegar con anticipación

Hidratarse constantemente

Evitar objetos de valor o accesorios

Estas medidas buscan reducir riesgos y maximizar el disfrute del visitante.

