inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Activan Fase 1 de contingencia ambiental este jueves 08 de enero

El parque inflable monumental The Big Bounce México suma una nueva experiencia extrema en la CDMX

The Big Bounce México ofrece circuitos inflables gigantes, retos físicos y sesiones familiares o nocturnas en CDMX. Te decimos dónde está y cuánto cuesta.

The Big Bounce México
The Big Bounce México, reconocido como el parque inflable más grande del mundo, abrió sus puertas en la CDMX el 2 de enero de 2026.|Fever
Notas,
Tiempo Libre

Escrito por:  Adriana Juárez Miranda

The Big Bounce México, reconocido como el parque inflable más grande del mundo, abrió el 2 de enero de 2026 en Quarry Studios, al sur de la Ciudad de México (CDMX). El concepto ofrece una experiencia inmersiva de salto, ejercicio y entretenimiento para niños, jóvenes y adultos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La atracción combina deporte, música y convivencia social en un formato temporal que apunta a renovar la oferta de tiempo libre en la capital y atraer tanto a familias como a grupos de amigos.

¿Qué es The Big Bounce México?

Es un parque temático inflable con miles de metros cuadrados de estructuras monumentales diseñadas para saltar, escalar y recorrer obstáculos físicos. Incluye circuitos de retos, zonas de salto libre y toboganes gigantes.

Su propuesta mezcla actividad física con entretenimiento, lo que responde a una tendencia global de experiencias activas que sustituyen al ocio pasivo.

¿Dónde se ubica y por qué es estratégico?

Se encuentra en Quarry Studios, Blvd. Gransur 100, Pedregal de Carrasco, Coyoacán, frente a Gran Sur. La ubicación facilita el acceso desde varias zonas de la ciudad.

Especialistas en entretenimiento destacan que su cercanía con centros comerciales y vías principales incrementa su atractivo para visitantes ocasionales y turismo urbano.

Horarios y tipos de sesión

Opera principalmente de viernes a domingo en bloques de tres horas:

  • Sesiones matutinas para niños
  • Horarios abiertos para todo público
  • Funciones nocturnas con DJ para mayores de 16 años

Este modelo segmentado mejora la seguridad, la experiencia del usuario y la personalización del entretenimiento.

Precios, boletos e impacto económico

Los boletos se venden en Fever desde $550 más cargos, con paquetes familiares y opción VIP. Las calcetas antiderrapantes son obligatorias y reutilizables.

El formato genera derrama económica en la zona y refuerza el crecimiento del sector de experiencias inmersivas en México.

Recomendaciones para la visita

  • Usar ropa deportiva cómoda
  • Llegar con anticipación
  • Hidratarse constantemente
  • Evitar objetos de valor o accesorios

Estas medidas buscan reducir riesgos y maximizar el disfrute del visitante.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
CDMX

LO MÁS VISTO