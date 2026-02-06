Líneas del Metro y Metrobús con retrasos de 20 minutos y estaciones con aglomeraciones

Por fin es viernes, pero si vas a salir y usar el Metro y Metrobús te recomendamos salir con tiempo debido a que hay lento avance en varias líneas, además, hay aglomeraciones, conoce cómo va el avance.

¿Cómo va el avance en el Metro?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que hay alta afluencia de usuarios en las líneas 3, 7, 8, B y 12 por lo que se recomienda tomar previsiones y salir con tiempo.

De acuerdo con usuarios, la línea B tiene retrasos de 10 minutos y la marcha es lenta. En la línea 12 hay aglomeraciones y en la línea 3 no pasan trenes en Hidalgo con dirección a Indios Verdes, los usuarios esperan más de 5 minutos, en general la espera para abordar es de alrededor de 15 minutos.

En la línea 9 con dirección a Tacubaya el tren va deteniéndose hasta 5 minutos en cada estación.

Líneas del Metrobús con afectaciones

En el caso del Metrobús usuarios señalan que en la línea 2 no hay unidades con dirección a Dr. Gálvez y Colonia del Valle. Hay aglomeraciones en Centro SCOP.

En la estación Rojo Gómez hay aglomeraciones debido a que no hay unidades con destino a Dr. Gálvez, el tiempo de espera es de hasta 20 minutos.

Cabe mencionar que el horario del Metro es de lunes a viernes de 05:00 a 00:00 horas, sábados de 06:00 a 00:00 horas y domingos y días festivos de las 07:00 a las 00:00 horas. Mientras que el Metrobús brinda servicio de lunes a sábado de las 04:30 a las 00:00 horas y domingos y días festivos de las 05:00 a las 00:00 horas.

