El pueblo del Edomex donde crean y venden las mejores esferas de Navidad y es muy cerca de CDMX

¿Aún no tienes los adornos para celebrar la Navidad 2024 ? No dejes pasar más tiempo y consigue esferas navideñas personalizadas que son buenas, bonitas y baratas. Si no tienes tiempo de ir a Puebla o Michoacán, hay un lugar en el Estado de México (Edomex) en el que las podrás conseguir.

Este destino es poco conocido, sin embargo está lleno de encanto y muy cerca de la Ciudad de México (CDMX). Además de elaborar tus propias esferas navideñas, podrás comprar tu árbol natural. En adn40 te contamos los detalles para que llenes de magia tus fiestas decembrinas.

¿Dónde comprar esferas navideñas personalizadas en Edomex?

Ubicado en el Estado de México, Xonacatlán es un pequeño pueblo reconocido por la elaboración de esferas navideñas. Este municipio es un centro productor de este adorno representativo de la temporada decembrina, que llega a los hogares de diversas entidades de la República mexicana.

Cada año, turistas visitan Xonacatlán para adquirir estas coloridas esferas, que varían en tamaños, colores y estilos. Cabe destacar que este centro es menos concurrido que el de Tlalpujahua de Rayón (Michoacán) y Chignahuapan (Puebla).

Si quieres esferas de Navidad inigualables, deberás acudir al taller “Esferas Tolontli Artesanal”, se trata de un negocio familiar ubicado en el Ejido Santa María Zolotepec, Colonia 5 de mayo; su horario de atención al público es de 09:00 a 18:00 horas. En redes sociales se encuentran en Facebook como Tolontli-Esferas-Artesanales.

Este destino está a tan solo una hora de la Ciudad de México .

Para enriquecer más el proceso, los visitantes pueden participar en actividades interactivas, como decorar sus propias esferas. Los precios son accesibles, van desde 6 y hasta 20 pesos la pieza; además la calidad de los adornos es buena.

La producción de esferas de Navidad en Xonacatlán se incrementa considerablemente de septiembre a diciembre, alcanzando un promedio de 20 mil piezas al año. Son elaboradas por artesanas y artesanos mexiquenses inscritos Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM), adscrito a la Secretaría de Cultura y Turismo.

