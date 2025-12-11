Lugares más lindos para tomarse fotos navideñas en CDMX y GRATIS

La temporada navideña llegó a la Ciudad de México (CDMX) con decoraciones, árboles gigantes y espacios iluminados que se han vuelto paradas obligadas para quienes buscan la foto perfecta sin gastar un peso.

A continuación te presentamos los puntos más atractivos y gratuitos para capturar el espíritu de diciembre.

Lugares ideales para una sesión de fotos navideña en CDMX

Zócalo de la CDMX y su árbol gigante

El corazón de la ciudad encabeza la lista con su tradicional árbol monumental, así como la iluminación que rodea Palacio Nacional y los edificios históricos. Cada año, el Zócalo se convierte en el punto más visitado y fotografiado, ideal para imágenes amplias y retratos festivos.



Plaza Manacar y su túnel iluminado

En el sur de la capital, esta plaza destaca por su enorme árbol navideño y un túnel de luces que se ha viralizado en redes sociales. El efecto de profundidad y color lo hace perfecto para fotos creativas y contenido nocturno.



Mitikah y sus decoraciones gigantes

El complejo comercial instala piezas a gran escala, desde esferas monumentales hasta estructuras iluminadas diseñadas para posar. Su estilo moderno y los espacios abiertos lo vuelven una opción atractiva para fotos grupales.

Antara Fashion Hall (Polanco)

El árbol de Antara, conocido por su estética moderna y luces cálidas, es una parada ideal para quienes buscan fondos más contemporáneos. La arquitectura del lugar complementa la decoración y permite fotos bien iluminadas durante el día y la noche.



Palacio de Hierro Polanco

Con un árbol de lujo y una iluminación dorada característica, este sitio ofrece un ambiente elegante y llamativo. Cada año cambia su temática, por lo que siempre resulta un escenario distinto para quienes buscan variedad.



Calle Madero y sus adornos luminosos

Este corredor peatonal se llena de luces, figuras y arcos navideños que acompañan el camino hasta el Centro Histórico. Es ideal para fotografías espontáneas con un ambiente urbano y lleno de movimiento.

Paseo de la Reforma y sus Nochebuenas

Las Nochebuenas de Reforma forman uno de los paisajes más tradicionales de diciembre en la CDMX. El corredor rojo de flores, combinado con la iluminación de las avenidas, ofrece un escenario perfecto para fotos al aire libre.



Palacio de Hierro de 20 de Noviembre (Centro Histórico)

Su fachada decorada contrasta con la arquitectura antigua del Centro Histórico, creando un punto muy fotogénico. La mezcla de modernidad con elementos clásicos convierte este lugar en un favorito para retratos elegantes.

¿Y el costo?

Desde el Centro Histórico hasta las zonas comerciales más modernas, estos puntos permiten disfrutar la Navidad capitalina sin gastar e incluso organizar un recorrido completo para capturar las mejores fotos del cierre de año.

¡Listos para hacer tu tour navideño gratuito en la CDMX!

