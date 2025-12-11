Chiconcuac, el pueblito cerca de CDMX para pasar un día increíble en familia

¿Todavía no conoces Chiconcuac? Si estás buscando un lugar para darte una escapada rápida de la CDMX, te urge considerar este pueblito del Estado de México (Edomex) conocido principalmente por su tradicional mercado de ropa . Pero, este no es su único atractivo. Te contamos por qué es una de las mejores opciones para pasar un día increíble en familia.

¿Por qué es famoso Chiconcuac?

Chiconcuac no es considerado oficialmente un Pueblo Mágico , pero como si lo fuera, porque se trata de uno de los destinos turísticos más populares en el Edomex. Este pueblito mexiquense cuenta con un sinfín de opciones para disfrutar un fin de semana en familia.

Aunque Chiconcuac es famoso por su mercado de ropa en la que puedes encontrar textiles artesanales a precios de fabricantes, también cuenta con otros atractivos que te encantará recorrer con tu familia, pareja o amigos.

Acueducto de Chiconcuac

Una de las zonas que puedes visitar es el famoso acueducto de más de 500 metros que data de la época colonial. Este diseño formaba parte del antiguo sistema de abastecimiento del área.

Ex Hacienda de Chiconcuac

Se trata de una casona histórica de la época colonial que cuenta con un ambiente ideal para caminar y relajarse alejado del ajetreo de la ciudad. Recorre sus hermosos jardines con espacios instagrameables.

Talleres de artesanías

Si lo tuyo son las artesanías, te urge date una vuelta por los talleres de los artesanos de la región, para que compres esos detalles para regalar en Navidad.

Iglesia de San Miguel Arcángel

Una parada obligada en tu visita a Chiconcuac es la iglesia colonial de San Miguel Arcangel. Una muestra de la arquitectura colonial fundada por los frailes franciscanos en el S. XVII, que resiste el paso de los siglos.

¿Qué días se pone el tianguis de Chiconcuac?

Como ya te mencionamos, este pueblo del Edomex es muy conocido por el famoso mercado de ropa en el que los fabricantes locales ofrecen sus productos.

Además de la gran variedad de ropa de lana y cuero hecha en México, también podrás encontrar en este mercado una gran variedad de puestos en lo que podrás disfrutar de la gastronomía local.

¿Cómo llegar a Chiconcuac desde la CDMX?

Para llegar a Chiconcuac desde la CDMX, la forma más sencilla y económica es en autobús desde la TAPO (Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente) hacia Texcoco y desde ahí tomar una combi o taxi, o bien, busca autobuses que te dejen más cerca, como en el Mexibús y combis, siendo el coche la opción más rápida pero más cara.

