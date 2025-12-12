Harry Potter tendrá su primer hotel LEGO en Alemania

Merlin Entertainments y Warner Bros. Discovery Global Experiences confirmaron una alianza que cambiará el mundo del entretenimiento familiar, la creación de la primera zona temática de LEGO Harry Potter. El proyecto se desarrollará en LEGOLAND Deutschland Resort, en Günzburg, al sur de Alemania, convertido en escenario de una expansión sin precedentes.

La propuesta integrará el universo de Harry Potter con la estética de los icónicos ladrillos LEGO. El parque busca renovar su oferta y atraer a fanáticos que esperan nuevas formas de vivir la magia. La compañía adelantó que esta inversión será la más grande en un sitio existente dentro de la cadena Merlin.

¿Cómo será la experiencia mágica construida con LEGO?

La nueva zona recreará lugares emblemáticos de la saga, además de personajes y aventuras originales. La intención es que las familias entren en contacto directo con la esencia del mundo mágico. Se desarrollarán espacios que mezclan creatividad, fantasía y juego físico, marca registrada de LEGO.

Esta área será la primera en su tipo en todo el mundo. Para los fans de Harry Potter representa una oportunidad única de vivir la historia desde otro formato. El proyecto consolida la tendencia global por parques con experiencias inmersivas.

El primer alojamiento inspirado en Harry Potter

LEGOLAND Deutschland también estrenará el primer hotel temático del joven mago dentro de cualquier parque de la marca. Las habitaciones mostrarán detalles del universo de Hogwarts y permitirán extender la aventura durante toda la estadía.

El alojamiento apunta a convertir al parque en un destino multinoche. La estrategia impulsa el turismo familiar europeo y atrae a visitantes internacionales que buscan planes completos en un solo sitio.

Lo que falta por anunciar

Aún no existe una fecha oficial de apertura ni se conocen los detalles de las atracciones. Merlin confirmó que liberará información en los próximos doce meses. La expectativa crece a medida que se especula con posibles escenarios clásicos como el Castillo de Hogwarts o el Andén 9 ¾.

Mientras tanto, los interesados pueden consultar el sitio oficial del resort para seguir las actualizaciones y planear un futuro viaje familiar. Alemania se perfila como uno de los destinos más atractivos para los seguidores de Harry Potter.

