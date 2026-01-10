Protestas en Irán dejan 65 muertos y más de 2 mil 300 detenidos, reportan activistas

Irán atraviesa una de las mayores olas de protestas sociales de los últimos años, principalmente en Teherán, donde se reportaron al menos 65 personas muertas y más de 2 mil 300 detenidas desde finales de diciembre, de acuerdo con la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA).

Las movilizaciones comenzaron por causas económicas, pero evolucionaron hacia reclamos políticos directos contra el régimen, en un contexto de crisis financiera, represión estatal y aislamiento informativo.

¿Cómo comenzaron y por qué las protestas?

Las protestas iniciaron el 28 de diciembre en los bazares de Teherán, impulsadas por la inflación, la devaluación del rial y el encarecimiento del costo de vida.

Las consignas económicas derivaron rápidamente en exigencias políticas, incluyendo llamados al fin de la República Islámica y críticas directas al liderazgo del país.

¿Qué pasa con el corte de Internet y cómo afecta a Irán?

El gobierno impuso un apagón casi total de Internet y telefonía móvil para frenar la organización social y la difusión de imágenes de la represión.

Este bloqueo incrementó la frustración social, aisló a la población del exterior y dificultó la verificación independiente de víctimas y detenciones.

La respuesta del régimen y las fuerzas armadas

Las autoridades calificaron las protestas como un complot extranjero y advirtieron sobre castigos severos contra los manifestantes, incluso con penas de muerte.

Las fuerzas de seguridad desplegaron operativos en múltiples ciudades, aumentando el número de víctimas y arrestos según las organizaciones civiles.

El llamado de Reza Pahlavi desde el exilio

Reza Pahlavi llamó a una huelga nacional en sectores estratégicos y pidió ocupar centros urbanos como forma de presión política.

Aunque su influencia interna resulta incierta, su mensaje ha ganado visibilidad en medio de la crisis.

Reacción internacional y apoyo de Estados Unidos

Estados Unidos expresó respaldo a los manifestantes, mientras Irán acusó injerencia extranjera en la movilización social.

Rusia e Irán condenan ataques en Venezuela

La presión internacional podría aumentar si se confirma el uso excesivo de la fuerza contra civiles.

