Protestas en Irán dejan 65 muertos y más de 2 mil 300 detenidos, reportan activistas
Irán vive su mayor ola de protestas en al menos 180 ciudades. Inflación, censura digital y represión militar intensifican la crisis social del régimen.
Irán atraviesa una de las mayores olas de protestas sociales de los últimos años, principalmente en Teherán, donde se reportaron al menos 65 personas muertas y más de 2 mil 300 detenidas desde finales de diciembre, de acuerdo con la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA).
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Las movilizaciones comenzaron por causas económicas, pero evolucionaron hacia reclamos políticos directos contra el régimen, en un contexto de crisis financiera, represión estatal y aislamiento informativo.
January 10 — Tehran, Heravi Square— People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) January 10, 2026
Crowds in Heravi Square are chanting in unity for Iran as demonstrations continue. #IranProtests #IranRevolution #FreeIran2026 pic.twitter.com/hQbhmF3FtC
¿Cómo comenzaron y por qué las protestas?
Las protestas iniciaron el 28 de diciembre en los bazares de Teherán, impulsadas por la inflación, la devaluación del rial y el encarecimiento del costo de vida.
Las consignas económicas derivaron rápidamente en exigencias políticas, incluyendo llamados al fin de la República Islámica y críticas directas al liderazgo del país.
¿Qué pasa con el corte de Internet y cómo afecta a Irán?
El gobierno impuso un apagón casi total de Internet y telefonía móvil para frenar la organización social y la difusión de imágenes de la represión.
Este bloqueo incrementó la frustración social, aisló a la población del exterior y dificultó la verificación independiente de víctimas y detenciones.
La respuesta del régimen y las fuerzas armadas
Las autoridades calificaron las protestas como un complot extranjero y advirtieron sobre castigos severos contra los manifestantes, incluso con penas de muerte.
Las fuerzas de seguridad desplegaron operativos en múltiples ciudades, aumentando el número de víctimas y arrestos según las organizaciones civiles.
El llamado de Reza Pahlavi desde el exilio
Reza Pahlavi llamó a una huelga nacional en sectores estratégicos y pidió ocupar centros urbanos como forma de presión política.
هممیهنان عزیزم،— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 10, 2026
شما با شجاعت و ایستادگی خود، تحسین جهانیان را برانگیختهاید. حضور دگرباره و پرشکوهتان در خیابانهای سراسر ایران در شامگاه جمعه، پاسخی دندانشکن به تهدیدهای رهبر خائن و جنایتکار جمهوری اسلامی بود. یقین دارم که او این تصاویر را از مخفیگاهش دیده و از وحشت لرزیده… pic.twitter.com/MaQDiwkXRL
Aunque su influencia interna resulta incierta, su mensaje ha ganado visibilidad en medio de la crisis.
Reacción internacional y apoyo de Estados Unidos
Estados Unidos expresó respaldo a los manifestantes, mientras Irán acusó injerencia extranjera en la movilización social.
Rusia e Irán condenan ataques en Venezuela
La presión internacional podría aumentar si se confirma el uso excesivo de la fuerza contra civiles.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.