Lánzate al concierto gratuito de tributo a The Beatles en CDMX

Si eres fanático de The Beatles y quieres revivir algunas de sus canciones en un concierto tributo, no te puedes perder este evento gratuito que habrá en la Ciudad de México (CDMX).

The Beatles es una de las bandas más emblemáticas en todo el mundo y para rendir tributo a esta legendaria agrupación habrá un concierto muy especial, aquí te contamos los detalles.

¿Cuándo será el concierto tributo a The Beatles?

Esta banda que estuvo integrada por John Lennon , George Harrison, Paul McCartney y Ringo Star fue una de las más influyentes a nivel internacional y se ha convertido en la favorita de muchas generaciones.

Por ello, el próximo 25 de agosto habrá un concierto tributo que estará a cargo de la banda nacional Los Carambapapas para que los fanáticos puedan cantar “Here comes the sun”, “Yesterday”, “Yellow Submarine” o “Lei it be”.

¿Dónde será el concierto tributo a The Beatles?

El concierto tributo a The Beatles se llevará a cabo en el Foro al Aire Libre, Barco Utopía ubicado en Parque Lineal Periférico Oriente esquina con avenida Luis Mendes, Eje 6 sur, 09200 en la Ciudad de México.

La entrada es gratuita y el evento comenzará alrededor de las 13:00 horas.

¿Por qué se separaron The Beatles?

The Beatles fue una banda de pop/rock que se formó en los años 60 y es considerada como la más exitosa de todos los tiempos.

Sus orígenes remontan al año 1956 cuando John Lennon creó la formación The Quarry Men, posteriormente se unieron Paul McCartney y George Harrison y decidieron ponerle otro nombre a la banda y eligieron The Beatles (escarabajos) por su admiración al grupo The Crickets (grillos). Bajo este nuevo nombre se unió el baterista Pete Best quien después fue sustituido por Ringo Star.

Durante varios años cosecharon muchos éxitos; sin embargo fueron creciendo y tuvieron diferentes enfoques en sus vidas. Previo a que se separaran, los integrantes comenzaron a tener muchas diferencias entre ellos y fue en 1970 cuando anunciaron su separación.

Algunos señalan que el fin de The Beatles fue por la esposa de John Lennon, la artista Yoko Ono; pero en una entrevista con la BBC, Paul McCartney dijo que “un día John entró a la habitación y dijo ‘Dejo los Beatles’”.

