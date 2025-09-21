¡Tortilla recién hecha! Así será la Feria del Maíz 2025 en la CDMX

¡Aparta la fecha! La Feria del Maíz está cerca, si estás buscando alguna actividad divertida para disfrutar el último fin de semana de septiembre en familia, no te puedes perder este delicioso evento de entrada gratuita que se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución del 26 al 28 de septiembre.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) te invita a esta divertida feria donde celebraremos un ingrediente de cocina fundamental de la gastronomía mexicana: el maíz . Te contamos todos los detalles.

¿Qué habrá en la Feria del Maíz 2025?

La Sedema organiza la Feria del Maíz y la Agrodiversidad, un evento para celebrar la vida, la tierra y nuestras raíces con deliciosos platillos icónicos de la cocina mexicana y, por supuesto, acompañados de tortillas hechas a mano .

La Feria del Maíz contará con varias actividades que contarán la importancia de este ingrediente de cocina ancestral en la cultura mexicana.



Habrá un domo digital con proyecciones inmersivas sobre temas como el agua, bosques, chinampas y milpas.

Un museo al aire libre con infografías, fotografías y maquetas interactivas

Túnel de actividades donde a niños, niñas y adultos podrán hacer sus propias tortillas

Intercambio de semillas

Asimismo, los visitantes podrán disfrutar de hermosos tapetes monumentales de semillas, figuras de cartonería, altar a la Mujer Semilla y presentaciones culturales de distintas comunidades originarias.

Aparta la fecha y disfruta de la Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad 2025, un encuentro cultural, ambiental y gastronómico en el Monumento a la Revolución, los días 26, 27 y 28 de septiembre de 10:00 a 20:00 horas.



¿Cuándo tocará Rayito Colombiano en la CDMX?

La Feria del Maíz 2025 contará con la presencia de diversos grupos musicales que amenizarán el evento, entre ellos, la popular agrupación Rayito Colombiano.

Viernes 26 de septiembre : Wamazo, Yolotecuani y Campeche Show

: Wamazo, Yolotecuani y Campeche Show Sábado 27 de septiembre : Sónex y Alberto Pedraza

: Sónex y Alberto Pedraza Domingo 28 de septiembre: la Orquesta Típica de la Ciudad de México y Rayito Colombiano

Dónde y cuándo será la Feria del Maíz CDMX 2025

La Feria del Maíz 2025 se llevará a cabo el último fin de semana de septiembre en el Monumento a la Revolución. Puedes asistir desde el viernes 26 al domingo 28 de septiembre, a partir de las 10:00 horas y hasta las 20:00 horas, cada uno de los días.

Asiste y disfruta también de una expoventa con 250 productores que ofrecerán alimentos elaborados a base de maíz y una “Gran Elotiza” con mil elotes preparados.

