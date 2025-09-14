Caifanes vuelve a dar concierto gratis en la Venustiano Carranza: Ubicación, horario y cómo fue la última vez

No dejes que… Te pierdas el concierto gratuito de Caifanes este 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza. Un evento que promete ser histórico y que está listo para recibir a miles de personas amantes de una de las mejores bandas de rock mexicano.

Las celebraciones del 15 de septiembre en México este 2025 han ido al siguiente nivel, con grandes artistas presentándose en todas las alcaldías e incluso en el Zócalo, sin embargo, un concierto que se robará los reflectores es del de Caifanes, una banda tan grande que ya nadie creería que podría dar un show de entrada libre.

Ubicación del concierto gratuito de Caifanes en Venustiano Carranza

Sí, será en la explanada de la alcaldía, específicamente, en Francisco del Paso y Troncoso 219, en la colonia Jardín Balbuena. Una ubicación muy conocida en la Ciudad de México en el que ha habido varios eventos gratuitos que serán recordados por muchos años.

¿A qué hora tocará Caifanes en la Venustiano Carranza?

El evento comenzará en punto de las 21:00 horas, sin embargo, Caifanes será quien cerrará el evento, por lo que desde antes veremos la presentación de: Jaime Varela, El Divo (tributo a Juan Gabriel), Adolescentes Orquesta y Estrellas de Sinaloa.

Considerando esto, habrá que esperar hasta las últimas horas de la noche para disfrutar de Caifanes y cantar sus mejores éxitos. Pero claro, la recomendación será llegar temprano, incluso antes de las 21:00 horas, ya que habrá fanáticos apartando lugar desde la mañana.

🇲🇽¡Celebremos la dicha de ser mexicanos en #VCarranza!🇲🇽



Asiste este 15 de septiembre a nuestro tradicional Grito de Independencia, donde en punto de las 9 de la noche, grandes artistas engalanarán este festejo familiar.🪅🎶



🎉🎆¡Te esperamos!🎆🎉#VCCercaDeSuGente pic.twitter.com/FKiD6BAfM5 — Alcaldía Venustiano Carranza (@A_VCarranza) September 12, 2025

¿Cómo fue la última vez que Caifanes tocó en la Venustiano Carranza?

Ocurrió en 1995, cuando “Radio Centro” organizó el concierto un 18 de febrero, precisamente en la explanada de la delegación Venustiano Carranza . Un show programado para las 12:00 del mediodía, pero el calor y la enorme cantidad de gente que llegó, adelantaron los planes para comenzar a las 11:00 am.

Sí, más de 50 mil personas acudieron a la Venustiano Carranza y esto fue un caos para las autoridades, porque se reportaron desmayos y algunos conatos de bronca en varios puntos.

Caifanes no pudo terminar el show por el desastre que estaba haciendo el público y cortaron su presentación a las 12:30. La policía intentó dispersar a la multitud, pero el desastre se hizo más grande, con autos incendiados, saqueos a locales comerciales y algunos heridos de gravedad.

🔺🔺ZAFARRANCHO ROCKERO🔺🔺

Corría el año de 1995 cuando la banda de rock Caifanes dio un concierto en la delegación Venustiano Carranza, al cual asistieron más de 40,000 jóvenes. Al terminar el concierto comenzó el zafarrancho cuando algunos de los asistentes comenzaron a lanzar… pic.twitter.com/WT85gqVnMk — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) August 26, 2025

