Juan Villoro presenta ‘No soy un robot’, su nuevo ensayo sobre IA y humanidad en Hay Festival Querétaro

En el marco de la décima edición del Hay Festival Querétaro , el escritor Juan Villoro presentó su más reciente libro titulado No soy un robot, un ensayo que explora la relación entre inteligencia artificial y condición humana. Durante la conferencia de prensa, Villoro reflexionó sobre los desafíos éticos de la tecnología, la desinformación digital y el papel de la literatura en un mundo saturado de algoritmos.

El autor definió este nuevo libro como un “ensayo de emergencia” que intenta pensar críticamente la época actual, marcada por asistentes de voz, redes sociales y datos personales convertidos en mercancía. “La tecnología no es neutral”, advirtió Villoro. “Está programada por personas que tienen intereses y prejuicios, y que deciden qué vemos y qué no vemos”.

Un ensayo urgente para tiempos automatizados

No soy un robot surge, según Villoro, del desconcierto y la curiosidad que genera vivir rodeados de máquinas que imitan lo humano. Para él, la literatura tiene la tarea de formular preguntas que ni la ciencia ni los algoritmos pueden responder. “La literatura no es un instructivo, sino una forma de explorar la duda”, comentó.

El autor también abordó los efectos de la automatización en el pensamiento, la creatividad y la identidad. “Hoy en día, la inteligencia artificial ya escribe poemas, pinta cuadros y responde preguntas, pero lo que aún no puede hacer es dudar”, sentenció.

Una crítica a la lógica binaria de los algoritmos

Villoro enfatizó que los algoritmos reducen el mundo a una lógica de sí/no, verdadero/falso, me gusta/no me gusta. Esta estructura —afirma— es incapaz de captar la ambigüedad, las contradicciones y las emociones humanas. “El algoritmo busca confirmar lo que ya sabes; la literatura te obliga a cambiar”, explicó.

En su opinión, el problema no es que las máquinas aprendan a pensar, sino que las personas dejen de hacerlo. Por ello, No soy un robot busca provocar la reflexión más allá de la fascinación tecnológica.

La literatura como resistencia

Durante su intervención, el escritor sostuvo que leer sigue siendo una forma de resistencia frente al consumo rápido de información y la saturación de estímulos digitales. “Frente al vértigo del scroll infinito, leer es una forma de quedarse”, dijo.

Asimismo, destacó que los libros siguen siendo espacios donde es posible construir sentido en medio del caos informativo. “Los algoritmos pueden decirte qué leer, pero no pueden leer por ti”, puntualizó.

Hay Festival Querétaro: una década de ideas

El Hay Festival Querétaro celebra en 2025 su décima edición con una programación que reúne a 150 participantes de 17 países. Además de la presentación de No soy un robot, el festival incluye charlas, conciertos al aire libre, actividades en las delegaciones de Querétaro y municipios aledaños, así como una exposición fotográfica del artista Daniel Mordzinski.

Con eventos como este, el Hay Festival se consolida como un espacio privilegiado para discutir el papel de la cultura en el presente y el futuro.

