Perrea con sofisticación: Yandel tendrá concierto sinfónico en el Auditorio Nacional; todo lo que debes saber

El reconocido cantante puertorriqueño Yandel presentará su esperado “Sinfónico Tour” en la Ciudad de México (CDMX) el próximo 31 de enero de 2026. El concierto tendrá lugar en Auditorio Nacional, ubicado en Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo.

Yandel, reconocido por su trayectoria junto a Wisin en el icónico dúo Wisin & Yandel, regresa a tierras aztecas con una propuesta que hará perrear a todos, pero con un toque de elegancia. ¿Piensas acudir? Te contamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

El show llega de la mano del reciente lanzamiento del álbum en vivo Yandel Sinfónico (2025), marcando un nuevo capítulo en la evolución artística del cantante. Esta producción ofrece una selección de 29 de sus canciones más emblemáticas, reinterpretados junto a una orquesta sinfónica.

Éxitos como “Encantadora” y “Algo Me Gusta de Ti” adquieren una nueva profundidad gracias a arreglos cuidadosamente elaborados de arpas, violines, flautas, trompetas y pianos.

Además, el proyecto incluye un documental grabado con la Orquesta Sinfónica de la Florida International University que muestra este innovador proceso musical.

¿Cuándo es el concierto Yandel sinfónico?

La cita es el 31 de enero de 2026 en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Preventa y venta de boletos para ver a Yandel en CDMX

Para quienes deseen asistir, la preventa de boletos a través de Citibanamex comenzó el 3 de septiembre a las 11:00 a.m., mientras que la venta general está disponible desde el 4 de septiembre. Las entradas pueden adquirirse en www.ticketmaster.com.mx o en las taquillas del Auditorio Nacional.

Precio de boletos para Yandel sinfónico

VIP: $3,819.25

Preferente B: $3,459.50

Preferente C: $3,211.50

Preferente D: $2,951.25

Luneta A: $2,666

Luneta B: $2,666

Luneta C: $2,666

Balcón A: $2,256.75

Balcón B: $1,823.25

Balcón C: $1,351.50

Piso 1A: $1,426

Piso 1B: $1,227.50

Piso 1C: $1,091.25

Piso 1D: $1,066.50

Piso 2A: $1,426

Piso 2B: $1,227.50

Piso 2C: $719.25

Piso 2D: $682

Este concierto representa una oportunidad para escuchar el reggaeton como nunca antes, en un formato que une la energía urbana con la sofisticación clásica, prometiendo una noche inolvidable.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.