Tom Holland protagonizará esta clásica obra teatral en Londres

Tom Holland, mejor conocido por su papel de Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel, regresa a las tarimas del teatro para interpretar al protagonista de la tragedia más famosa de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Así lo ha anunciado el propio Holland en sus redes sociales, donde compartió una publicación sobre la obra, esto después de haber debutado con el musical Billy Elliot.

Holland se pondrá bajo las órdenes de Jamie Lloyd, un director que ha revolucionado el West End de Londres con sus adaptaciones contemporáneas y minimalistas de obras clásicas. Lloyd ha contado con actores de renombre como James McAvoy, Emilia Clarke, Tom Hiddleston y Jessica Chastain para sus montajes de Cyrano de Bergerac, La gaviota y Casa de muñecas, esta última nominada a varios premios Tony el año pasado.

La versión de Romeo y Julieta que prepara Lloyd se presenta como una “palpitante nueva visión de la inmortal historia de Shakespeare sobre herreros de la palabra, rimadores, amantes y luchadores”. La obra se estrenará en mayo y tendrá una duración limitada de 12 semanas. Todavía no se ha revelado el nombre de la actriz que acompañará a Tom Holland en el papel de Julieta, pero sin duda será una de las parejas más esperadas del teatro.

Tom Holland ha demostrado su versatilidad como actor en diferentes géneros cinematográficos. Además de encarnar al superhéroe arácnido en varias películas de Marvel, ha participado en la exitosa cinta de aventuras Uncharted, junto a Mark Wahlberg, en el drama crudo Cherry y en la historia gótica sureña The Devil All the Time. También ha trabajado en filmes como Lost City of Z y In the Heart of the Sea. Recientemente, ha protagonizado la serie de Apple TV+ The Crowded Room.

