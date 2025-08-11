Descubre “El Tarot” de Eva Vale: Una Exposición Única en el Palacio Postal de CDMX

Esta exhibición, disponible durante agosto de 2025, marca un hito al ser la primera vez que este histórico edificio abre sus puertas para una muestra de arte de tal envergadura. Después del éxito internacional de su obra “La Virgen de los Migrantes” y su exposición “Los Griegos”, Eva Vale nos invita a un recorrido simbólico y contemporáneo.

Una expo que busca la reflexión

En “El Tarot”, la artista reinterpreta los arcanos mayores a través de 12 piezas únicas. Lejos de la adivinación, esta serie busca provocar el futuro a través de la introspección. Cada obra, con dimensiones de 160 x 93 cm y elaborada con acrílico, acuarela y tinta china, funciona como un espejo que nos invita a cuestionar nuestra realidad. ¿Estamos construyendo sobre una base sólida? ¿El camino que seguimos aún tiene sentido? La exhibición te guiará en un viaje de auto-reflexión para decidir qué activar, qué soltar y hacia dónde avanzar.

La experiencia se enriquece con la tecnología: cada pieza cuenta con un código QR que ofrece un audio y texto explicativo en español e inglés. A través de este recurso, los visitantes podrán escuchar la justificación teórica y racional de la artista, profundizando en el significado de cada carta.

Dónde y cuando se exhibe “El Tarot” de Eva Vale

El Palacio de Correos, un joya arquitectónica en el corazón de la CDMX , se convierte en el escenario perfecto para esta muestra, fomentando el arte y ofreciendo a los visitantes una perspectiva distinta de sus pasillos y salones. No te pierdas esta oportunidad de conectar con el arte, la cultura y tu propio interior.

La exposición de “El Tarot” estará disponible del 2 al 31 de agosto de 2025, la entrada es abierta a todo público y la dirección del recinto es la siguiente: C. de Tacuba 1, Centro Histórico de la CDMX.

