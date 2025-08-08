Música, historia y autos: Planes imperdibles este fin de semana en CDMX

La CDMX se caracteriza por ser una ciudad donde siempre hay muchas actividades y si todavía no tienes plan para este fin de semana, en adn40 te compartimos algunos eventos que te pueden interesar.

Después de una semana de trabajo se antoja disfrutar de actividades al aire libre, música o simplemente pasear por lugares con mucha historia y la CDMX es el lugar ideal.

Actividades del fin de semana en CDMX

Este fin de semana habrá actividades para todos los gustos:

Festival de Tailandia

Concierto temático de Volver al Futuro

Recorrido en el Centro Histórico

Parque Ejidal San Nicolás Totolpan

Gran Premio Histórico

Festival de Tailandia

El Thai Festival es un evento para celebrar los 50 años de relaciones diplomáticas entre México y Tailandia. Durante el sábado 9 y domingo 10 de agosto a partir de las 11:00 horas podrás disfrutar de danzas tradicionales, exhibición de muay thai, gastronomía y más.

La entrada al festival es gratuita y se lleva a cabo en el Centro Nacional de las Artes ubicado en Avenida Río Churubusco 79.

Concierto temático de Volver al Futuro

Si eres de los que les gusta Volver al Futuro habrá un concierto sinfónico temático de esta película.

La música estará a cargo de la compañía Arts Orquesta MX e interpretarán la banda sonora de Volver al Futuro mientras se proyecta la película en una enorme pantalla 4K.

El concierto se llevará a cabo el domingo 10 de agosto a las 17:00 horas en el Teatro Royal Pedregal. Hay boletos desde 421 pesos por persona.

Recorrido en el Centro Histórico

Ahora bien, si eres de los que disfruta conocer más sobre la historia de México, habrá un evento que forma parte de los Paseos Culturales del INAH donde el maestro Rafael Flores Hernández dará un tour para conocer más sobre Cuauhtémoc, el último tlatoani de México-Tenochtitlán.

El paseo se llevará a cabo el sábado 9 de agosto a las 08:45 de la mañana y tiene un precio de 253 pesos por persona. En el siguiente enlace puedes consultar la información completa.

Parque Ejidal San Nicolás Totolpan

Si prefieres la naturaleza, en el Parque Ejidal San Nicolás Totolapan podrás realizar senderismo, disfrutar de miradores, circuitos de bicicleta de montaña, tirolesa y palapas para que armes un picnic.

La entrada tiene un costo de 40 pesos y algunas actividades tienen precios de entre 60 y 120 pesos. El horario del parque es de 07:00 a 17:00 horas.

Gran Premio Histórico

En el Autódromo Hermanos Rodríguez se llevará a cabo en Gran Premio Histórico donde exhibirán más de 300 autos deportivos de diferentes modelos.

El evento se realizará el domingo 10 de agosto de las 10:00 a las 18:00 horas y los precios van de los 300 a los mil 800 pesos por persona.

