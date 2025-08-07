Fechas, actividades y todos los detalles de las Tradicionales Fiestas de Agosto en San Joaquín, Querétaro

Ya está todo listo para que del jueves 14 al domingo 17 de agosto, el Pueblo Mágico de San Joaquín, Querétaro , se llene de música, cultura y alegría con la esperada edición 2025 de las Tradicionales Fiestas de Agosto.

En esta celebración destacan artistas como Espinoza Paz, Mariana Seoane y Los Barón de Apodaca, quienes encabezarán una cartelera musical pensada para todos los gustos.

La fiesta contará con más de 20 espectáculos gratuitos que incluyen mariachi, música regional, pop y shows infantiles.

Para que te animes a viajar, es importante mencionar que las calles del pueblo se llenarán de color con actividades religiosas, culturales y gastronómicas, reafirmando el espíritu comunitario que distingue a San Joaquín.

¿Qué artistas se presentarán en las Tradicionales Fiestas de Agosto en San Joaquín?

Si te interesa ir, estos son los artistas que podrás ver:

Jueves 14 de agosto

Mariachi Emperadores de México

Los Barón de Apodaca

Imperiales de la Sierra

Trío Ágil Huasteco

Viernes 15 de agosto

Albertano Show y El Macaco

Mariana Seoane

Tropi Kombo

Sábado 16 de agosto

Show infantil con Luli Pampín

Gerardo Urquiza

Los Potrillos

Espinoza Paz

Fernando Ayala y su Norteño Banda

Domingo 17 de agosto

Trío Descendencia Hidalguense

Los Reguladores

Conjunto Rienda Real

Banda La Mismísima

¿Cómo conseguir entradas para las Fiestas de Agosto?

El acceso a todos los conciertos y actividades es gratuito, ya que el evento es organizado por el municipio de San Joaquín en conjunto con el gobierno estatal para fomentar el turismo y la cultura local.

¿Qué otros eventos habrá en San Joaquín?

Además de los conciertos, habrá actividades religiosas, exposiciones artesanales, muestras gastronómicas y eventos deportivos.

Destacan las procesiones en honor a San Joaquín, patrono del pueblo, además de los concursos de danzas tradicionales.

¿Por qué se celebran las Fiestas de San Joaquín?

Estas fiestas rinden homenaje al santo patrono San Joaquín y son una de las celebraciones más importantes del año en la región. Combinan el fervor religioso con la identidad cultural del municipio.

¿Cómo llegar a San Joaquín desde CDMX?

Desde la Ciudad de México, se puede llegar a San Joaquín en automóvil tomando la autopista México-Querétaro, después desviándose hacia Cadereyta y luego a San Joaquín.

El trayecto es de aproximadamente cuatro horas. También hay rutas en autobús desde Querétaro capital.

