Fechas, actividades y todos los detalles de las Tradicionales Fiestas de Agosto en San Joaquín, Querétaro
A mitad del mes, San Joaquín celebra sus Tradicionales Fiestas de Agosto 2025 con conciertos gratuitos, cultura y tradición. ¡Consulta la cartelera completa!
Ya está todo listo para que del jueves 14 al domingo 17 de agosto, el Pueblo Mágico de San Joaquín, Querétaro , se llene de música, cultura y alegría con la esperada edición 2025 de las Tradicionales Fiestas de Agosto.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
En esta celebración destacan artistas como Espinoza Paz, Mariana Seoane y Los Barón de Apodaca, quienes encabezarán una cartelera musical pensada para todos los gustos.
La fiesta contará con más de 20 espectáculos gratuitos que incluyen mariachi, música regional, pop y shows infantiles.
Para que te animes a viajar, es importante mencionar que las calles del pueblo se llenarán de color con actividades religiosas, culturales y gastronómicas, reafirmando el espíritu comunitario que distingue a San Joaquín.
¿Qué artistas se presentarán en las Tradicionales Fiestas de Agosto en San Joaquín?
Si te interesa ir, estos son los artistas que podrás ver:
Jueves 14 de agosto
- Mariachi Emperadores de México
- Los Barón de Apodaca
- Imperiales de la Sierra
- Trío Ágil Huasteco
Viernes 15 de agosto
- Albertano Show y El Macaco
- Mariana Seoane
- Tropi Kombo
Sábado 16 de agosto
- Show infantil con Luli Pampín
- Gerardo Urquiza
- Los Potrillos
- Espinoza Paz
- Fernando Ayala y su Norteño Banda
Domingo 17 de agosto
- Trío Descendencia Hidalguense
- Los Reguladores
- Conjunto Rienda Real
- Banda La Mismísima
¿Cómo conseguir entradas para las Fiestas de Agosto?
El acceso a todos los conciertos y actividades es gratuito, ya que el evento es organizado por el municipio de San Joaquín en conjunto con el gobierno estatal para fomentar el turismo y la cultura local.
¿Qué otros eventos habrá en San Joaquín?
Además de los conciertos, habrá actividades religiosas, exposiciones artesanales, muestras gastronómicas y eventos deportivos.
Destacan las procesiones en honor a San Joaquín, patrono del pueblo, además de los concursos de danzas tradicionales.
Aguas termales cerca de CDMX y entre cañones; lánzate a ‘El Aguacate’
¿Por qué se celebran las Fiestas de San Joaquín?
Estas fiestas rinden homenaje al santo patrono San Joaquín y son una de las celebraciones más importantes del año en la región. Combinan el fervor religioso con la identidad cultural del municipio.
¿Cómo llegar a San Joaquín desde CDMX?
Desde la Ciudad de México, se puede llegar a San Joaquín en automóvil tomando la autopista México-Querétaro, después desviándose hacia Cadereyta y luego a San Joaquín.
Top 5 de Pueblos Mágicos cerca de CDMX para escapar estas vacaciones de verano 2025
Descubre 5 Pueblos Mágicos cerca de CDMX ideales durante las vacaciones de verano 2025; historia, comida y aventura te esperan sin alejarte demasiado.
El trayecto es de aproximadamente cuatro horas. También hay rutas en autobús desde Querétaro capital.
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.